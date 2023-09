The Ayayay Gandeng Elji untuk Video Klip Terbaru

BAND asal Jakarta, The Ayayay, menggandeng artis dan model pendatang baru, Elji Risma Earlin, 24, dalam pembuatan video klip The Girl with Glasses.



"Ini job perdana dalam karir saya sebagai model," ujar siswi Aura Acting Class saat ditemui di lokasi syuting di daerah Bekasi, Jawa Barat, Minggu (10/9).



Mahasiswi Sistim Informasi Universitas Binus kelas daring ini merasa senang bisa berkarya.



Girl with Glasses merupakan satu dari lima single yang diambil dari mini album ketiga The Ayayay yang berjudul Sunyi.



Mini album ini telah beredar di platform digital pada September ini. (J-1)