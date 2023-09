Eric Nam Bahas Arti Kebahagiaan di Album House on a Hill

PENYANYI, penulis lagu, aktor, dan entertainer asal Amerika Serikat (AS) keturunan Korea Selatan (Korsel), Eric Nam, merilis album terbarunya, House on a Hill. Arti kebahagiaan menjadi jantung dari album ini.

Topik seputar bagaimana kita mendefinisikan kebahagiaan dan hal yang membuat kita sepenuhnya bahagia dikupas Nam di album terbarunya itu. House on a Hill turut menampilkan dua single yang sebelumnya telah Eric bagikan yaitu Don't Leave Yet dan House on a Hill.

Single pertama album ini, House on a Hill, disambut hangat para kritikus musik, termasuk publikasi Rolling Stone yang memasukkannya ke daftar Songs You Need To Know.

Baca juga: Eric Nam Rilis Single dan Video Klip Don't Leave Yet

Album baru Nam ini turut menampilkan sejumlah musisi ternama asal Inggris seperti Honne dan Oh Wonder yang memproduseri album ini bersama rekan kolaborator dan produser musik Nam, Rabitt.

"Album House on a Hill adalah kulminasi 10 tahun aku menjadi seorang musisi. Tidak hanya terinspirasi dari pengalaman-pengalamanku bermusik, namun juga dalam membuat konten audio dan visual untuk salah satu proyek terpenting dalam karierku," ungkap Nam.

Bersamaan dengan perilisan album terbarunya, Nam juga membagikan video klip untuk single Only For A Moment, yang menjadi video kedua di era barunya setelah Don't Leave Yet.

Baca juga: Gandeng Em Beihold, Eric Nam Rilis Versi Duet House on a Hill

Nam ikut terlibat dalam pembuatan jalan cerita dan arahan kreatif dua video klipnya yang diproduseri bersama tim 37th Degree yang telah berkolaborasi dengan BTS dan NewJeans.

"Melodi untuk lagu Only for a Moment datang saat aku sedang dalam kereta menuju studio Honne di London. Lagunya benar-benar kebetulan dan membahas tentang menemukan keajaiban atau suatu koneksi dalam tiap momen, dalam tiap detik, dalam tiap situasi. Meski kita hanya sekadar lewat sesaat, ada banyak kemungkinan antara kita semua sebagai manusia. Video klipnya merangkum hal itu secara kreatif. Semua orang di dalam kereta sedang melewati hal yang berbeda-beda dan semuanya berpikir 'apa yang kita lakukan di dunia ini?'. Dan kita semua disatukan oleh satu momen itu," papar Nam.

Bulan ini, Nam siap menggelar House on a Hill World Tour lewat 80 jadwal konser yang siap mengunjungi Amerika Utara, Amerika Latin, Inggris, Eropa, Australia, dan Selandia Baru. (RO/Z-1)