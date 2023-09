Lirik Lagu Slow Dancing V BTS dan Terjemahan Bahasa Indonesianya

MEMBER BTS, V atau Kim Taehyung merilis album debut solonya yang sangat dinantikan berjudul Layover, Jumat (8/9/2023) dengan lagu yang berjudul Slow Dancing. Melalui saluran YouTube resminya, HYBE merilis video musik dari lagu tersebut.

Dalam lagu yang berdurasi lebih dari tiga menit tersebut, V atau Kim Taehyung terlihat sedang melakukan perjalanan jalan-jalan dengan teman-temannya. Mereka berenang di perairan, mengambil foto, menari di pantai, dan menikmati langit malam di atas kapal.

V juga terlihat sedang bekerja pada sebuah proyek dalam video musik tersebut. Video tersebut berakhir dengan V duduk di teras sebuah gedung bersama dengan Yeontan, hewan peliharaannya yang mirip dengannya.

Berikut kami bagikan lirik beserta terjemahan Bahasa Indonesianya untuk anda.

Lirik Slow Dancing dan Terjemahan Bahasa Indonesia

It's about time we get it straight

Sudah waktunya kita meluruskannya

Gimme a minute if it ain't too late

Beri aku waktu sebentar jika belum terlambat

Daechung muriyeonnabwa, babe

Menurutku itu terlalu berlebihan, sayang

Aemeon gibunman haechin chae

Hanya menyakiti perasaanku

Beotigiga imankeum himdeunde

Sangat sulit untuk bertahan

Stay with me 'til the end of the day

Tetaplah bersamaku sampai akhir hari

Maybe we

Mungkin kita

Could be

Bisa jadi

Slow dancing

Menari dengan pelan

Until the morning

Sampai pagi hari

We could be romancing

Kita bisa meromantisisasi

The night away

Malam tersebut

Turnin' me up and back off like this

Bolak balikan ku seperti ini

What do you want? Do you not like it?

Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu tidak menyukainya?

Stop teasin' me, girl

Berhenti menggodaku,

Now, you made me leave my heart out here

Sekarang, kamu membuatku meninggalkan hatiku di sini

Nal ditgo ollaga

Pijaki aku dan naiklah

Dasi saero nugunga (Got it on, did you?)

Seseorang yang baru lagi (Paham, ya?)

Dalatdeon uriga

Kami terlihat mirip

Meon iut gateun nal

Hari seperti tetangga jauh

Maybe we

Mungkin kita

Could be

Bisa jadi

Slow dancing

Menari dengan pelan

Until the morning

Sampai pagi hari

We could be romancing

Kita bisa meromantisisasi

The night away

Malam tersebut

