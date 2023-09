Sezairi Bicara Self Discovery dan Closure di Album Self Soothing

PENYANYI dan penulis lagu asal Singapura, Sezairi, merilis album terbarunya yang sudah lama dinantikan berjudul Self Soothing. Lewat dekapan lembut dari melodi-melodi yang terdapat pada lagu-lagu di album ini, Sezairi mencoba membuktikan akan kekuatan musik yang bisa menjadi sumber ketenangan, sampai penemuan diri seseorang. Namun, selain kedua hal itu, musik juga bisa membuat seseorang bisa lebih memaafkan diri mereka sendiri dan untuk menemukan sebuah closure.

Melalui 10 lagu yang tersebar di album ini, Sezairi mencoba mengupas lapisan-lapisan dari kompleksitas yang ada pada kehidupan ini dan mencoba merangkul segala emosi yang pernah dilalui mulai dari pengalaman yang baik, buruk, menyebalkan, dan juga yang menyedihkan.

Sezairi menjelaskan, "Album ini adalah bentuk penghormatan kepada apa yang aku lalui selama masa muda, waktu di mana pada saat itu aku masih sangat idealis tentang hidup dan cinta itu seharusnya seperti apa. Ketika masih kecil, musik adalah pelarian utamaku, aku kerap menggunakan sepasang headphone dan duduk di sudut ruang tamuku. Self Soothing adalah kumpulan lagu yang secara sound sampai vibrasi terinspirasi dari musik-musik yang membesarkanku dan membuatku sebagai penulis lagu di hari ini."

"Di mana pun kalian berada di fase kehidupan ini, harapanku album ini bisa membantu menemukan ruang Self Soothing kalian sendiri. Seperti pada ceritaku, musik menjadi temanku di masa-masa baik dan juga burukku. Aku berharap album ini juga bisa hadir untuk menemani kalian di situasi apa pun," tambah Sezairi.

Sama dengan dua single sebelumnya, Memory dan Luarbiasa, lagu-lagu pada album terbaru Sezairi ditulis bersama sekaligus diproduseri oleh Petra Sihombing.

Proses mixing dan juga mastering juga digawangi oleh Ari Renaldi yang juga rekan kolaborator Yura Yunita dan juga Tulus.

Petra memberikan kesannya bekerja sama dengan Sezairi, "Mengerjakan album Sezairi ini adalah salah satu pengalaman terbaik yang pernah saya lalui sebagai produser dengan seorang musisi dan juga penulis lagu. Sezairi sangat spesifik dengan visi yang ia miliki untuk album ini, dan hal itu memiliki peran yang sangat besar dan berdampak kepada betapa effortless-nya proses penggarapan lagu-lagu ini. Dari mulai membuat beat untuk menuliskan lagu diatasnya, penulisan lirik sampai dengan proses rekaman."

Petra juga membantu menerjemahkan lirik Bahasa Melayu Sezairi pada demo lagu Luarbiasa ke dalam Bahasa Indonesia. Melalui metafora dan imaji yang menggunakan Bahasa Indonesia, gagasan lagunya menjadi lebih mendalam dan elemen puisi dalam lagu tersebut dapat terpancar baik.

Selain Petra Sihombing, kolaborator lainnya yang terdapat pada album ini juga terdapat dua musisi yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia, salah satunya adalah Gangga, yang ikut serta dalam single utama dari perilisan album ini berjudul Daylight.

Single ini merupakan sebuah oda untuk seseorang yang kehadirannya membawa cahaya bagi orang-orang sekitarnya dan segala sesuatu yang telah mereka temukan.

Membagikan pengalamannya berkolaborasi dengan Sezairi, Gangga menjelaskan, "Mengerjakan kolaborasi ini bersama Sezairi ini sungguh luar biasa. Seluruh proses kreatif yang kami lalui untuk Daylight berjalan sangat lancar hingga kita berhasil menyelesaikan lagu ini dalam kurun waktu yang sangat singkat. Aku tidak sabar untuk semua orang bisa mendengarkan lagu ini ketika sudah resmi dirilis."

Teddy Adhitya juga turut tampil di salah satu lagu yang paling personal di album ini berjudul Enough.

"Aku sangat senang bisa diikut sertakan dalam proyek album terbaru Sezairi. Ada satu titik di mana kita berdua sadar kalau kita memiliki banyak kesamaan. Bahkan terlintas juga, apakah kita orang yang sama ya. Mulai dari cara kita memikirkan sebuah melodi hingga lirik sebuah lagu. Bahkan ketika menulis lagu ini, kita tidak ada ada revisi dari draft awalnya, kita akhirnya menggunakan draft awal pertama kita," tegas Teddy. (RO/Z-1)