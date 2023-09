Sam Smith Menangi Kasus Gugatan Hak Cipta

SAM Smith dan anggota Fifth Harmony, Normani, telah memenangkan kasus gugatan hak cipta atas lagu Dancing With a Stranger yang dirilis pada 2019. Sebelumnya, Jordan Vincent, Christopher Miranda dan Rosco Banlaoi menggugat Sam Smith telah memplagiat lagu milik mereka, yang berjudul Dancing With Stranger, yang dirilis pada 2017.

Mereka berpendapat lagu Dancing With a Stranger yang dibawakan Sam Smith telah meniru lirik, urutan nada, kontur melodi, penempatan metrik suku kata, ritme, rasa, dan struktur lagu mereka.

“Chorus di kedua lagu berisi lirik Dancing With a Stranger yang dinyanyikan dengan melodi dan komposisi musik yang hampir sama,” ujar penggugat dilansir dari Mirror.

Baca juga: Sam Smith akan Gelar Tur ke Amerika Utara

Menanggapi hal tersebut, pengacara Smith dan Normani meminta kasus ini untuk dihentikan. Saat ini, hakim federal diketahui telah menyetujui hal tersebut.

Tim hukum Smith menyebut klaim tersebut tidak masuk akal. Menurut mereka klaim tuduhan tersebut mengandalkan hiperbola dan mengabaikan hukum yang ada.

Hakim Wesley Hsu memutuskan sebagian besar kesamaan yang diklaim penggugat tidak dapat dilindungi oleh hukum. Dia menekankan frasa Dancing with a Stranger saja tidak cukup untuk mendapatkan perlindungan hak cipta.

Baca juga: Album Keempat Sam Smith akan Dirilis 27 Januari 2023

Perlu diketahui, kasus hak cipta memang tengah ramai menimpa para musisi internasional. Ed Sheeran menjadi salah satu musisi yang juga berhasil memenangkan kasus hak cipta untuk lagunya Thinking Out Loud.

Ed Sheeran digugat oleh ahli waris mendiang Ed Townsend yang menyatakan lagunya telah menyalin lagu Marvin Gaye yang berjudul Let's Get It On. (Z-1)