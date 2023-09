Rasuna Rilis EP Perdana We Care Because You Do

BAND indie Rasuna merilis EP perdana mereka yang diberi judul We Care Because You Do. EP tersebut dirilis pada 8 September 2023 dan menjanjikan perjalanan musik yang mendalam dan penuh emosi, mengangkat kisah menyentuh tentang broken home dan Anton, sang vokalis, yang menghadapinya.

Rasuna telah menghadirkan koleksi lagu yang terinspirasi dari pengalaman pribadi Anton dan kisah-kisah mengenai broken home.

We Care Because You Do bertujuan memberikan sudut pandang yang tulus tentang tantangan yang dihadapi anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang bercerai dan perjuangan emosional yang mereka alami.

EP ini juga akan menampilkan karya-karya kreatif dari Yehan di gitar dan Rizky di drum, yang bergabung dengan Anton setelah melihat potensi dan semangat luar biasa dalam debut solonya. Bersama-sama, mereka telah membentuk aliansi musik yang memikat audiens dalam setiap penampilan live, meninggalkan kesan mendalam di hati para pendengarnya.

Perjalanan Rasuna dimulai dengan usaha solo Anton di dunia musik ketika ia merilis single pertamanya secara independen. Setelah mencuri perhatian di berbagai gig dan konser, band ini berkembang dengan bergabungnya Rizky di drum. Kemudian, belakangan Yehan menyempurnakan formasi dengan kepiawaiannya di gitar, melengkapi suara soulful dari Rasuna.

Walaupun sempat hampir terhenti dan beberapa kali bongkar pasang personel dalam beberapa tahun, akan tetapi, Anton dan Rizky tetap bertahan sampai akhirnya Yehan ikut bergabung dan mereka berhasil menghidupi kembali api semangat yang telah lama mereka dambakan.

“Awalnya gue kepikiran untuk bubarin Rasuna, tapi kata Ski (panggilan akrab Rizky) tahan dulu, pelan-pelan aja gak apa-apa, yaudah jadi gak jadi gue bubarin,” ucap Anton.

EP ini berisikan 6 lagu yang ditulis dan diaransemen oleh Anton dan diproduseri oleh Aryo Prakarsa, personil dari band Beda dan Iqbal Dykara, seorang solois.

Rasuna bersama Aryo Prakarsa dan Iqbal Dykara sama-sama menjajaki langkah demi langkah melalui EP perdananya ini. Rasuna pun masih terus menancapkan karirnya di industri musik Indonesia.

Anton berkata, "Lagu-lagu ini mencerminkan perjalanan pribadi gue dan pengalaman orang lain yang merasa sulit dalam menghadapi keluarga broken home. Melalui EP ini, gue pengen menyentuh hati mereka dan ngasih tau mereka bahwa mereka gak sendirian disini. Masih ada harapan untuk masa depan yang lebih cerah dan bahagia”. Pernyataan tersebut pun juga didukung oleh RIzky dan Yehan. (RO/Z-1)