Shye Rilis Single Somehow

PENYANYI, penulis lagu, dan produser asal Singapura, Shye, telah merilis single terbarunya yang berjudul Somehow. Menampilkan warna vokal Shye yang lembut di atas permainan drum dan bass yang santai, Somehow menceritakan tentang munculnya perasaan terhadap seseorang secara tiba-tiba dan bagaimana rasa yang dimulai dari kekaguman dapat berkembang lewat cara-cara yang tak terduga.

Tentang lagu terbarunya yang ia rilis secara independen, Shye mengatakan, "Somehow sangat berbeda dengan lagu-lagu tentang cinta yang dulu aku pertama tulis. Lagu ini menceritakan tentang betapa kompleksnya rasa kasih sayang dengan berbagai bentuknya, tidak hanya tentang cinta yang romantis."

"Saat ini, aku merasa lebih nyaman untuk membagikan opiniku tentang hal tersebut. Meski rasanya sangat menyenangkan saat kita memiliki perasaan yang kuat terhadap seseorang, kadang hal itu dapat membuat kita frustasi karena ada ketakutan bahwa sebuah "pengakuan" dapat disalahartikan. Maka dari itu, di lagu ini aku bernyanyi 'Sometimes I wish I didn't know what happiness felt like with you'. Perasaan seperti itu harus dinikmati, seperti perasaan-perasaan lain di kehidupan kita," lanjutnya.

Somehow dirilis setelah sederet single yang Shye lepas tahun ini termasuk Joke, Flower, Safe, dan EP yang ia rilis tahun lalu yaitu idk it's complicated.

Shye kembali membawa sound bedroom pop khasnya di EP tersebut yang membahas topik-topik seputar rasa suka terhadap orang lain dan persahabatan, serta tentang menemukan tempat yang dapat menerimamu apa adanya.

Shye, baru-baru ini, berkompetisi di acara televisi Qing Nian Pai Ji Hua di Tiongkok dan berhasil terpilih menjadi finalis setelah proses kompetisi selama empat bulan. (RO/Z-1)