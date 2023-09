Ini Urutan 9 Film Conjuring Cinematic Universe 

FILM The Nun 2 adalah sekuel dan prekuel dalam Conjuring Universe. Ini terjadi empat tahun setelah film aslinya, yang menempatkannya pada tahun 1956 dan menjadikannya film ketiga dalam kronologi Conjuring.

Sekuel ini terjadi setelah Annabelle: Creation yang berlangsung pada tahun 1955, menciptakan celah satu tahun dalam kronologi franchise. Dengan The Nun 2 terjadi 15 tahun sebelum film Conjuring pertama, kronologi ini memungkinkan untuk pengembangan film-film dan spin-off di masa depan tanpa bertentangan dengan kanon yang telah dibuat.

Kamu, dapat menonton semua film Conjuring Universe dalam urutan perilisan di bioskop. Tetapi pengalaman menonton yang lebih menarik dan mungkin bahkan menakutkan adalah menontonnya dalam urutan peristiwa yang terjadi atau secara kronologis.

Baca juga: Lanjutan Kutukan Valak Ditampilkan dalam Trailer The Nun 2

The Nun (2018)

The Nun terjadi pertama kali dalam Conjuring Universe, khususnya pada tahun 1952 di sebuah biara di Rumania. Ketika seorang penduduk setempat menemukan mayat seorang biarawati di depan pintu biara, Vatikan mengirimkan Pastor Burke (Demian Bichir) dan Irene (Taissa Farmiga), seorang biarawati muda yang belum mengucapkan sumpahnya, untuk menyelidiki.

Setelah kedatangan mereka, duo ini harus menyelami kedalaman kompleks yang berusia berabad-abad dan mengungkap asal usul seorang iblis bernama Valak.

Baca juga: The Conjuring 4 Tengah Dikerjakan

Meskipun ini belum dikonfirmasi secara resmi, ada keyakinan di internet bahwa Irene mungkin sebenarnya adalah Lorraine Warren, atau setidaknya mereka mungkin memiliki hubungan keluarga. Aktris yang memerankan kedua karakter tersebut adalah saudara perempuan dan memiliki kemiripan yang mencolok.

Dapat diperhatikan bahwa karakter-karakter tersebut akan memiliki usia yang sama, memiliki kecenderungan agama yang sama, dan mengalami visi. Meskipun belum diverifikasi, ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan saat Anda menjelajahi Conjuring Universe. The Nun ditulis oleh Gary Dauberman dan disutradarai oleh Corin Hardy. Dauberman juga dikenal atas karyanya dalam menulis IT dan IT: Chapter Two.

Annabelle: Creation (2017)

Ditetapkan pada tahun 1955, Annabelle: Creation sebenarnya adalah prekuel dari Annabelle tahun 2014. Ini menceritakan kisah seorang pembuat boneka bernama Samuel Mullins (Anthony LaPaglia) dan istrinya (Miranda Otto).

Setelah penutupan panti asuhan setempat, mereka membuka rumah mereka untuk enam anak yatim piatu dan Suster Charlotte (Stephanie Sigman). Sebagai film horor, anak-anak yatim piatu diminta untuk tidak masuk ke kamar putri Mullins yang telah meninggal. Namun, hampir segera, seorang gadis yang menderita polio, Janice (Talitha Bateman), masuk ke dalamnya dan melepaskan kejahatan yang sebelumnya terkandung.

The Nun 2 (2023)

The Nun 2 berlangsung pada tahun 1956, empat tahun setelah peristiwa film pertama. Sekali lagi, penonton akan melihat Taissa Farmiga memerankan perannya sebagai Suster Irene. Setelah peristiwa film pertama, Suster Irene mengambil posisi mengajar di sebuah sekolah berasrama terpencil di pedesaan Prancis.

Namun, suasana yang damai terganggu oleh kematian misterius seorang pendeta di sekolah tersebut. Peristiwa ini membawa Suster Irene kembali menghadapi biarawati iblis jahat bernama Valek.

Michael Chaves, yang tidak asing dalam Conjuring Universe, mengambil kursi sutradara untuk The Nun 2, dan ini menjadi proyek sutradara ketiganya dalam waralaba ini.

Annabelle (2014)

Ditetapkan 12 tahun setelah peristiwa Annabelle: Creation, instalmen pertama dalam seri film Annabelle disutradarai oleh John Leonetti dan ditulis oleh Gary Dauberman. Ceritanya dimulai dengan seorang dokter muda bernama Ward Horton, yang memberikan boneka yang tidak biasa kepada istrinya yang sedang hamil, Mia (diperankan oleh Annabelle Wallis).

Boneka ini ternyata adalah Annabelle, protagonis kita. Tidak lama setelah itu, pasangan tersebut mengalami tragedi yang menghancurkan, memaksa mereka meninggalkan boneka itu dan pindah ke apartemen lain.

Namun, meninggalkan Annabelle ternyata menjadi tantangan. Janice, gadis yang menderita polio dari Annabelle: Creation, muncul kembali dalam film ini, meskipun dia sangat berubah dari yang kita kenal sebelumnya.

The Conjuring (2013)

Thriller atmosfer ini terutama berpusat pada Ed (Patrick Wilson) dan Lorraine Warren (Taissa Farmiga), dua penyelidik paranormal terkenal, saat mereka datang untuk membantu Keluarga Perron yang tertimpa masalah. Setelah pindah ke sebuah peternakan tua di Rhode Island, Keluarga Perron dihadapkan pada mimpi buruk saat mereka mengalami aktivitas paranormal yang intens dan jahat. Annabelle, sebuah boneka jahat dengan sejarah kelam, bahkan membuat penampilan yang mencekam dalam film ini, disimpan dengan aman di ruang artefak Warrens.

The Conjuring disutradarai oleh James Wan, co-pencipta dari waralaba Saw dan Insidious, dan seorang produser pada banyak film dalam Conjuring Universe. Naskahnya ditulis oleh saudara Hayes, Chad dan Carey.

Annabelle Comes Home (2019)

Annabelle Comes Home menggambarkan kejadian langsung setelah Warrens mengambil alih Annabelle dalam film Conjuring pertama, lalu menjelajahi bahaya memiliki boneka itu di rumah mereka. Setelah Warrens mendapatkan Annabelle dari mahasiswi keperawatan, narasi ini melanjutkan ke satu tahun setelah peristiwa The Conjuring. Pada saat itu, Warrens menyewa Mary Ellen (Madison Iseman) untuk mengasuh putri mereka, Judy (Mckenna Grace). Sebagaimana yang dapat ditebak dalam film horor, malam pengasuhan Mary Ellen terganggu.

Annabelle, bersama dengan banyak roh dan iblis lainnya dari ruang artefak, secara tidak sengaja dibebaskan dalam satu malam - dan ini terjadi ketika Warrens sedang pergi. Gary Dauberman kembali menulis bab Annabelle ini dengan kerjasama James Wan, dan juga mengambil kursi sutradara untuk instalmen ini.

The Curse of La Llorona (2019)

Ditetapkan pada tahun 1977, The Curse of La Llorona berpusat pada Anna Garcia (Linda Cardellini), seorang pekerja sosial janda. Setelah kematian tragis dua anak laki-laki dari keluarga yang sedang dia selidiki, Anna menemukan bahwa ada roh yang dendam di baliknya dan sekarang mengincar anak-anaknya sendiri, Samantha (Jaynee-Lynne Kinchen) dan Chris (Roman Christou).

Seorang imam yang muncul dalam film ini juga memiliki peran dalam Annabelle. Keluarga Warrens juga disebutkan secara singkat dalam satu adegan. Namun, meskipun ada koneksi-koneksi ini, The Curse of La Llorona sebagian besar terasa seperti film mandiri. Meskipun secara teknis merupakan bagian dari Conjuring Universe, ia tidak menyatu dengan sempurna. Michael Chaves menulis film ini, dengan Mikki Daughtry dan Tobias Iaconis sebagai sutradara.

The Conjuring 2 (2016)

The Conjuring 2 mengikuti Warrens saat mereka pergi ke London untuk membantu seorang keluarga di pinggiran kota Enfield, di tengah keramaian media dari penyelidikan mereka terhadap pembunuhan Amityville. Frances O'Connor memerankan Peggy Hodgson, seorang ibu tunggal dengan empat anak. Gangguan paranormal muncul di rumah mereka setelah putri Peggy, Janet (diperankan oleh Madison Wolfe), menggunakan papan Ouija. Untungnya, Warrens ada di sana untuk membantu.

The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It (2021)

Patrick Wilson dan Vera Farmiga mengulangi peran mereka sebagai Warrens, datang untuk membantu Arne Cheyenne Johnson (Ruairi O'Connor). Pada tahun 1981, Johnson membela diri dari tuduhan pembunuhan dengan mengklaim dia dirasuki oleh seorang iblis.

Saat Arne berjuang dengan entitas jahat di penjara, Warrens berusaha mengungkap kekuatan jahat yang menimbulkan iblis ini pada Arne dan orang-orang yang dekat dengannya. Instalasi ini terjalin secara rumit ke dalam Conjuring Universe.

Dapat diketahui, ada Easter egg Valek dalam sebuah foto, keluarga Perron mengirimkan bunga kepada Ed setelah serangan jantungnya, dan ada koneksi penting melalui kultus setan Disciples of Ram, yang ditampilkan dalam dua film Annabelle pertama karena perannya dalam menciptakan boneka berhantu. Film ini disutradarai oleh Michael Chaves, dengan David Leslie Johnson-McGoldrick bertugas sebagai penulisnya. (Z-10)