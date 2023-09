Langkah Putri Ariani Makin Dekat Sandang Juara America’s Got Talent

PERJUANGAN Putri Ariani dalam ajang pencarian bakat America’s Got Talent kini tinggal selangkah lagi menuju juara. Pasalnya, perempuan berusia 17 tahun asal Riau tersebut telah berhasil lolos ke babak final setelah mampu memukau para juri lewat penampilannya.

Membawakan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For karya band rock asal Irlandia yakni U2, Putri berhasil mendapatkan standing ovation dari keempat juri.

Dalam penampilan tersebut, Putri memainkan piano dan mengenakan gaun berwana keemasan. Usai membawakan lagu tersebut, Putri mendapatkan tepuk tangan dari para penonton.

“Alhamdulillah. Ini adalah momen yang indah dan magis bagi saya. Saya sangat bersyukur. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung saya selama ini. Kalian luar biasa. Terima kasih telah membantu saya untuk membuat saya selangkah lagi mewujudkan impian saya. Saya mencintai kalian semua,” tulis Putri dalam komentar di akun Instagram resmi America’s Got Talent atau AGT.

Usai penampilannya yang luar biasa tersebut, Simon Cowell yang telah memberikan golden buzzer kepada Putri menjadi juri pertama yang memuji penampilan Putri.

"Sebenarnya saya tidak bisa berkata-kata. Tahukah anda, hal yang saya pikirkan saat ini adalah betapa indahnya suara anda dan betap indahnya versi lagu ini. Jujur Putri, inilah kenapa saya senang melakukan pekerjaan ini karena saat seperti ini sangat indah,” ujar Simon.

Di tempat yang sama, Sofia Vergara mengatakan bahwa dia tidak pernah mendengarkan penampilan yang indah seperti ini. Menurutnya penampilan dari Putri sangat luar biasa.

"Ini spektakuler, setiap nada dan perasaan yang anda sampaikan membuat kami merasa luar biasa. Lagu ini juga salah satu lagu favorit saya sepanjang masa. Saya pikir ini adalah penampilan yang sempurna," kata Sofia.

Sementara itu, Heidi Klum merasa bahwa suara Putri layaknya bidadari. Penampilan ini menurutnya sangat indah dan dia berharap U2 dapat melihat penampilan Putri.

"Saya harap Bono (vokalis U2) dapat mendengar ini. Anda memiliki suara yang sangat sangat sangat menakjubkan," tutur Heidi.

Howie Mandel menambahkan dengan pujian yang sangat singkat bahwa penampilan Putri merupakan sebuah kesempurnaan.

Banjir Pujian

Usia kesuksesan Putri menapaki langkahnya ke babak final, Instagram resmi AGT kini dibanjiri pujian dari masyarakat Indonesia. Beberapa di antaranya datang dari berbagai publik figur Indonesia bahkan para musisi ikut berbondong-bondong memberikan selamat kepada Putri.

Mulan Jameela salah satu orang yang ikut berkomentar. Dia menuliskan selamat kepada putri disertai ucapan MashaAllah TabarakAllah.

Selain itu, Dewi Yul juga ikut berkomentar. Dia mengatakan bahwa dirinya bangga terhadap penampilan putri. Bahkan dia merasa bahwa Putri merupakan diva sesungguhnya saat ini.

Vidi Aldiano juga ikut meramaikan kolom komentar dengan menuliskan Go Putri disertai emoticon hati berwarna merah. Lalu Armand Maulana menuliskan woohhhhhhooooo disertai emoticon api.