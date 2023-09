Bruce Springsteen Tunda Konser karena Sakit

MUSISI legendaris Amerika Serikat (AS) Bruce Springsteen, Rabu (6/9), mengumumkan menunda rencana konsernya pada September karena harus dirawat karena penyakit peptic ulcer.

"Nasihat dari tim medis adalah dia harus menunda semua jadwal konser pada September," ungkap tim Springsteen di Instagram.

Dijuluki The Boss, penyanyi berusia 73 tahun itu mengaku kecewa harus menunda konsernya.

"Kami akan kembali untuk tampil di konser-konser ini," kata Springsteen.

"Kami sangat meniukmati tampil di AS dan kami ingin tampil lebih banyak lagi kami," lanjutnya.

Springsteen telah melakukan tur bersama E Street Band sejak awal tahun ini.

Pada Agustus, dia menunda dua pertunjukan karena masalah kesehatan.

Penyanyi yang terkenal lewat lagu Streets of Philadelphia dan Dancing in the Dark itu telah telah menjual lebih dari 150 juta kopi. (AFP/Z-1)