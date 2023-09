Putri Ariani Bawakan Lagu I Still Haven’t Found What I’m Looking For di Panggung AGT 2023, Berikut Liriknya

VIDEO penampilan terbaru Putri Ariani di tahap semifinal America’s Got Talent (AGT) sudah dapat Anda saksikan di kanal YouTube AGT.

Video yang dirilis pada Rabu (6/9) tersebut menampilkan Putri yang sedang menyanyikan kembali lagu I Still Haven’t Found What I’m Looking For karya U2.

Penampilan tersebut membuat para dewan juri terpukau akan kemampuan menyanyi dari Putri Ariani.

Berikut kami bagikan lirik dan terjemahan Bahasa Indonesia dari I Still Haven’t Found What I’m Looking For.

I Still Haven’t Found What I’m Looking For

I have climbed the highest mountains

Saya telah mendaki gunung tertinggi

I have run through the fields

Saya telah melewati ladang

Only to be with you

Hanya untuk bersamamu

Only to be with you

Hanya untuk bersamamu

I have run I have crawled

Aku sudah lari aku sudah merangkak

I have scaled these city walls

Aku telah menskalakan tembok kota ini

Only to be with you

Hanya untuk bersamamu

But I still haven’t found

Tapi aku masih belum menemukannya

What I’m looking for

Apa yang saya cari

But I still haven’t found

Tapi aku masih belum menemukannya

What I’m looking for

Apa yang saya cari

I have kissed honey lips

Aku telah mencium bibir madu

Felt the healing in her fingertips

Merasakan penyembuhan di ujung jarinya

It burned like fire

Itu terbakar seperti api

This burning desire

Keinginan membara ini

I have spoke with the tongue of angels

Saya telah berbicara dengan lidah para malaikat

I have held the hand of a devil

Saya telah memegang tangan setan

It was warm in the night

Hangat di malam hari

I was cold as a stone

Aku kedinginan seperti batu

But I still haven’t found

Tapi aku masih belum menemukannya

What I’m looking for

Apa yang saya cari

But I still haven’t found

Tapi aku masih belum menemukannya

What I’m looking for

Apa yang saya cari

I believe in the Kingdom Come

Saya percaya pada Kerajaan Datang

Then all the colors will bleed into one

Kemudian semua warna akan berdarah menjadi satu

But yes I’m still running.

Tapi iya aku masih jalan.

You broke the bonds

Anda melanggar obligasi

You loosened the chains

Anda melonggarkan rantai

You carried the cross

Kamu membawa salib

And my shame

Dan rasa malu saya

And my shame

Dan rasa malu saya

You know I believed it

Anda tahu saya percaya itu

But I still haven’t found

Tapi aku masih belum menemukannya

What I’m looking for

Apa yang saya cari

But I still haven’t found

Tapi aku masih belum menemukannya

What I’m looking for

Apa yang saya cari

