Intimate Moment With Titi DJ Digelar pada 15 September

KOLAM Ikan Creative Communication akan menggelar Intimate Moment With Titi DJ pada Jumat (15/9) pukul 19.30 di Balai Sarbini, Jakarta. Music performance ini akan menampilkan salah satu diva Indonesia, Titi DJ, yang musikalitasnya tidak diragukan lagi.

Para penonton akan bisa sing along bersama sang Diva, menyanyikan lagu-lagunya yang populer, sebut saja Sang Dewi, Bahasa Kalbu, Matamu, Bintang-Bintang, dan masih banyak lagi. Titi pun juga akan menyanyikan beberapa lagu barunya yang sudah mulai akrab di telinga penggemarnya.

Titi DJ adalah salah satu penyanyi Indonesia yang terus berkibar hingga saat ini. Karya-karyanya bermakna dalam, dengan musikalitas tinggi yang tidak lekang dimakan waktu. Semua lagunya selalu ear catchy dan bisa mengaduk emosi pendengarnya.

Dengan musikalitasnya yang luar biasa, tidak heran jika Titi DJ adalah salah satu diantara sedikit penyanyi Indonesia yang masih terus bertahan sejak tahun 80-an.

“Kunci dari kesuksesan yang berkesinambungan dan bisa terus bertahan, walaupun persaingan di industri musik sangat tinggi, adalah kreatifitas, team yang solid, networking yang luas dan good attitude. Kreatifitas penting untuk mampu terus menghasilkan karya yang bisa ‘dimakan’ oleh multigenerasi, dari gen X sampai gen Z. Tapi karya aja nggak cukup, harus dibarengi dengan team yang kuat dan kompak, jejaring relasi yang luas dan menjaga sikap yang baik ke semua orang yang bekerja sama dengan kita, sehingga karya kita bisa diterima dengan baik di semua kalangan, dan mampu bersaing dengan musisi-musisi muda kekinian yang luar biasa. Dan itu yang saya pegang hingga sekarang,” ungkap Titi.

Sementara Project Director Intimate Moment with Titi DJ, Iwan Kurniawan, mengatakan, “Intimate Moment With Titi DJ akan memanjakan telinga dan mata para penonton dengan lagu-lagunya yang familiar dan akan membuat mereka sing along, dengan sentuhan gimmick-gimmick yang membuat penonton happy dari awal hingga akhir show.”

Animo masyarakat yang ingin menyaksikan konser ini juga cukup tinggi. Terbukti ketika release ini ditulis, tiket kelas VVIP, Platinum, Silver dan Bronze sudah sold out. (RO/Z-1)