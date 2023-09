Jasmine Yen Rilis Album Perdana

PENYANYI dan penulis lagu Jasmine Yen telah merilis album perdananya berjudul tbh. Menampilkan 8 lagu yang Jasmine turut tulis, empat di antaranya berbahasa Inggris. Album tbh dirilis setelah perilisan single pertamanya idk pada Juli lalu.

Album tbh dirilis lewat RCA Records Greater China yang merupakan divisi di bawah Sony Music Entertainment (SME).

Album tbh dengan sempurna menampilkan sound pop yang serba beragam dari Jasmine. Mulai dari lagu ballad yang menggugah seperti It's not U It's Me", hingga lagu bernuansa sensual berjudul Tempo, dan nuansa upbeat yang dibawa oleh lagu idk dan tbh, suara Jasmine bersinar di atas produksi musik yang memukau dan melodi-melodi serba catchy.

Lagu What the ! menjadi salah satu momen paling menarik di album ini dengan nuansa pop-punk yang bersemangat dan nyeleneh.

"Aku selalu menganggap diriku sebagai orang yang pemalu dan terkadang hal tersebut membuatku sulit mengekspresikan diriku lewat kata-kata. Sejak kecil, musik dan menulis lagu adalah dua cara yang paling aku suka untuk mengekspresikan diri. Album ini menjadi caraku menunjukkan kepercayaan diriku sekaligus membagikan perjalanan pendewasaanku di mana aku tidak takut untuk membagikan perasaanku dan apa yang ada di pikiranku. Ada benang merah di sepanjang album ini. Sejak kecil aku selalu suka dengan lagu-lagu anthem 'girl power' karena aku selalu dikelilingi oleh perempuan-perempuan independen yang kuat dan menginspirasi seperti ibuku, nenekku, dan tanteku," papar Yen

Single tbh dirilis bersamaan dengan sebuah video dance yang membuktikan keseriusan Yen terhadap karya seninya. Proses syutingnya menghabiskan 10 jam nonstop dengan para penari di videonya.

Yen berbagi, "Aku dikelilingi sebuah grup dance yang hebat di Shanghai. Kami mempelajari dan berlatih koreografinya bersama selama dua pekan menjelang hari syuting. Aku akan selalu ingat seluruh prosesnya dan aku belajar banyak. Semuanya berjalan dengan lancar dan videonya terlihat effortless!"

Dibesarkan di Hong Kong, Yen, yang merupakan anak dari aktor legendaris Donnie Yen dan model Cecillia Wang, menulis lagu pertamanya di usia tujuh tahun.

Ia telah menulis lebih dari 70 lagu hingga saat ini, 30 di antaranya ia tulis di masa pandemi. Lewat musiknya, yen berharap dapat menginspirasi sebuah generasi yang penuh dengan perempuan-perempuan yang berani dan percaya diri. (RO/Z-1)