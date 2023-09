Vokalis Smash Mouth Tutup Usia

STEVE Harwell, pendiri dan mantan vokalis Smash Mouth, yang terkenal lewat lagu All Star dan Walkin' on the Sun, meninggal dunia di usia 56 tahun pada Senin (4/9). Hal itu diungkapkan agen Harwell.

Harwell, yang meninggalkan Smash Mouth pada 2021 karena alasan kesehatan dan menjalani perawatan di rumah selama beberapa hari terakhir, meninggal dunia di kediamannya di Boise, Idaho. Hal itu diungkapkan manajer Smash Mouth, Robert Hayes, kepada majalan Rolling Stone.

Hayes mengatakan penyebab kematian Harwell adalah gagal ginjal.

Baca juga: Pembawa Acara Legendaris AS, Bob Barker, Tutup Usia

Harwell mendirikan Smash Mouth di California pada 1994 bersama Kevin Coleman (drummer), Greg Camp (gitar), dan Paul De Lisle (bass).

Grup itu masih aktif dan menggambarkan musik mereka sebagai gabungan dair pop, rock, ska, dan punk.

Smash Mouth mulai terkenal pada 1997 lewat album Fush Yu Mang dan lagu Walkin' on the Sun.

Baca juga: Robbie Robertson dari The Band Meninggal Dunia pada Usia 80 Tahun

"Walkin' on the Sun mengubah musik," ujar Harwell kepada Rolling Stone pada 2009. "Lagu itu memgubah cara orang mendengarkan musik."

"Lagu itu sangat berbeda dan tidak biasa yang membuatnya menjadi sangat spesial. Lagu itu mempunyai bunyi yang kami ciptakan. Tanya saja kepada semua yang berusaha menirunya, pasti tidak bisa," lanjutnya.

Dua tahun kemudian, Smash Mouth menelurkan All Star, yang tampil di album Astro Lounge.

All Star mendapatkan nominasi penghargaan Grammy dan menjadi soundtrack film Shrek.

Lebih dari 25 lagu cover All Star telah dibuat yang menjadi pertanda kesuksesan lagu itu. All Star juga telah didengarkan di Spotify lebih dari 1 miliar kali.

Dalam sebuah pernyataan resmi, Hayes mengenang Harwell dengan mengatakan, "Suara khas Steve merupakan salah satu yang paling dikenal dalam generasinya.

Sejak 2010, Harwell mengalami sejumlah masalah kesehatan, baik saat konser maupun latihan. Dia kemudian mengundurkan diri dari Smash Mouth dengan alasan masalah jantung. (AFP/Z-1)