Kim Bum Tampilkan 3 Koreografi Lagu K-Pop di Acara Fan Meeting

AKTOR asal Korea Selatan, Kim Bum, mengadakan acara pertemuan dengan penggemar yang digelar di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat pada hari Minggu (3/9). Dalam acara tersebut, ia menampilkan tiga koreografi dari lagu-lagu idola K-Pop, termasuk lagu Flower dari Jisoo Blackpink, Poppy dari Stayc, dan Unforgiven dari Le Sserafim.

Kim Bum terlihat canggung saat menampilkan koreografi dari lagu-lagu tersebut, dan ia mengungkapkan bahwa ini adalah kali pertamanya menari di atas panggung.

"Saya merasa sangat malu sampai tidak bisa melihat ke depan," kata Kim Bum.

Aksi menggemaskan Kim Bum membuat para penggemarnya, yang disebut Bummies, sangat antusias. Kim Bum juga membagikan potongan video yang menunjukkan persiapannya dalam latihan menari untuk memberikan penampilan terbaik bagi penggemarnya.

"Ini pertama kalinya saya menari di atas panggung. Saya tidak pernah membayangkan akan menari lagu dari idol wanita. Agensi saya terus bertanya apakah saya baik-baik saja. Yang penting, asalkan kalian senang, saya juga senang," ujar Kim Bum.

Kim Bum menjelaskan bahwa segmen Dancing Bum adalah ide dari dirinya, termasuk pemilihan lagu-lagu yang dia tampilkan. Dia menyiapkan sejumlah lagu dari idola K-pop untuk ditampilkan dengan koreografinya, dan dia berharap dapat memberikan penampilan yang berbeda di setiap negara yang ia kunjungi.

Selama segmen Dancing Bum, para penggemar harus menebak judul drama Kim Bum hanya dari potongan foto sang aktor dalam salah satu adegan. Penonton sangat antusias dalam menebak ketika potongan tubuh Kim Bum muncul di layar panggung.

Tidak hanya menampilkan koreografi dari lagu-lagu idola K-pop, Kim Bum juga menyanyikan beberapa lagu, termasuk Because I'm Stupid yang menjadi lagu tema drama Boys Over Flowers, Kiss The Rain yang dipopulerkan oleh penyanyi Thama dan menjadi lagu tema drama Tale of the Nine Tailed 1938, When I Get Old dari penyanyi Chungha dan Christopher, serta lagu My Universe yang dipopulerkan oleh grup musik Coldplay dan grup idola K-pop Bangtan Seonyeondan (BTS).

Acara pertemuan dengan penggemar yang diselenggarakan oleh Viu Indonesia ini merupakan bagian dari tur Asia Kim Bum bertajuk 'Kimbum (Between U and Me) 2023 Asia Fan Meeting'. Selain Indonesia, Kim Bum juga mengunjungi Jepang, Thailand, Filipina, dan berakhir di Korea Selatan. (Z-10)