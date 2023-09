Film Konser The Eras Tour Taylor Swift Kalahkan Marvel, Terjual Rp395 Miliar dalam 24 Jam

FILM konser “Taylor Swift: The Eras Tour” telah menghasilkan US$26 juta atau sekitar Rp395 miliar hanya dalam penjualan 24 jam pertama.

Pencapaian itu mengalahkan rekor pra penjualan hari pertama “Spider-Man: No Way Home” yang menghasilkan US$16,9 juta (Rp257 miliar), dan beberapa film teratas dari Marvel, DC, hingga Star Wars.

Angka fantastis tersebut, disebut dalam laporan Deadline, Jumat (1/9), hanya dari satu jaringan bioskop, yakni AMC, belum termasuk beberapa bioskop di AS lainnya seperti Regal, Harkins, dan Cinemark.

Baca juga : Belum Berakhir, The Eras Tour Taylor Swift Segera Hadir dalam Versi Dokumenter

Ini menandakan angkanya jauh lebih besar. Namun disadari, AMC mewakili jejak terbesar untuk bioskop di Box Office dengan 568 lokasi.

AMC melaporkan bahwa kurang dari tiga jam setelah tiket film konser dari pelantun “Karma” itu mulai dijual, telah memecahkan rekor “Spider-Man: No Way Home”.

Baca juga : Taylor Swift jadi Artis Wanita Pertama dengan 100 Juta Pendengar Bulanan di Spotify

Secara terpisah, platform penjualan tiket bioskop Fandango di AS melaporkan bahwa “Taylor Swift: The Eras Tour” memecahkan penjualan tiket hari pertama untuk tahun 2023 dan menempati peringkat di antara pra penjualan hari pertama film populer lainnya yang meliputi “Avengers: Endgame”, “Star Wars: The Force Awakens”, “Spider-Man: No Way Home”, dan lainnya.

“Film konser Taylor Swift tidak hanya menjadi peraih penjualan tiket hari pertama terbaik tahun ini di Fandango, namun film konser tersebut tampil seperti pahlawan super dan menduduki peringkat di antara film-film peraih penjualan tiket hari pertama terbaik sepanjang masa dari waralaba seperti Marvel, Star Wars, DC Comics, dan banyak lagi,” kata SVP Fandango Ticketing, Jerramy Hainline.

Beberapa hari sebelum pemutaran film Marvel “Eternals” dibuka, pra penjualan mencapai 13 juta dolar AS (Rp197 miliar). Namun The Eras Tour lebih tinggi lagi. Bahkan “Star Wars: The Force Awakens” menghasilkan 20 juta dolar AS (Rp304 miliar) pada hari pertama pra penjualan, sembilan minggu setelah tanggal rilisnya pada tahun 2015. (Ant/Z-4)