12 Fakta Menarik tentang Kim Bum yang Akan Menjumpai Penggemar di Indonesia

KIM Bum mengadakan pertemuan dengan penggemar pada hari Minggu (3/9) dengan judul Between U and Me. Acara fans meeting ini diselenggarakan di Kempinski Grand Ballroom lantai 11, West Mall Grand Indonesia Shopping Mall, mulai pukul 19.00 WIB.

Ini merupakan kunjungan kedua Kim Bum ke Jakarta. Sebelumnya, pada tahun 2010, Kim Bum pernah bertemu penggemarnya di Indonesia.

Mari kita kenali aktor berusia 34 tahun ini lebih dekat.

1. Kim Bum berusia 34 tahun

Ulang tahun Kim Bum jatuh pada tanggal 7 Juli 1989. Dia adalah anak tertua dalam keluarganya dan dibesarkan di Korea Selatan.

2. Kuliah di Universitas Chung-Ang

Menurut beberapa laporan, Kim Bum mengambil jurusan teater dan film di Universitas Chung-Ang yang terletak di Seoul. Universitas ini juga dikenal memiliki mahasiswa terkenal seperti Yeo Jin-goo, Park Ji-hoon, dan Yoon Eun-hye.

3. Kim Bum telah berakting selama 17 tahun

Ia mengungkapkan hal ini dalam sebuah wawancara dengan GQ Korea. Proyek-proyek awal Kim Bum termasuk Unstoppable High Kick (2006), East Of Eden (2008), dan Boys Over Flowers (2009).

4. Ia pernah menghadiri pernikahan seorang penggemar

Menurut sebuah artikel oleh Soompi tahun 2017, Kim Bum dikabarkan mengirimkan karangan bunga untuk mengucapkan selamat kepada pasangan tersebut. Dia pergi ke lokasi pernikahan untuk menyampaikan selamat secara langsung. Aktor ini juga berfoto bersama pengantin pria dan wanita untuk mengabadikan hari istimewa mereka.

5. Ia mengungkapkan bahwa ciuman pertamanya terjadi saat ia berusia 19 tahun

Ketika ditanya tentang cinta pertamanya pada sebuah acara tahun 2013, Kim Bum berbagi cerita, "Saya mencium pertama kali saat berusia 19 tahun, di depan rumah pacar saya."

6. Ia pernah berpacaran dengan aktris Moon Geun-young dan Oh Yeon-seo

Pada tahun 2013, Kim Bum berpacaran dengan lawan mainnya di Goddess of Fire, Moon Geun Young, namun hubungan mereka berakhir pada tahun 2014. Saat masih bersama, keduanya bahkan terlihat berlibur di Eropa.

Berita tentang hubungannya dengan Oh Yeon Seo muncul pada Maret 2018, dan agensi mereka mengonfirmasi hubungan tersebut. Mereka bertemu melalui pertemuan dengan teman-teman bersama! Namun, agensi mereka mengumumkan perpisahan pasangan ini kurang dari setahun kemudian, pada Februari 2019.

7. Ia menyelesaikan dinas militernya pada Maret 2020

Kim Bum masuk dinas militer sebagai pekerja layanan umum pada bulan April 2018.

8. Kim Bum menerima perawatan untuk "penyakit turunan"

Ini adalah alasan mengapa ia bertugas sebagai pekerja layanan umum daripada sebagai prajurit. Bagian dari pernyataan agensinya pada tahun 2018 berbunyi, "Kim Bum telah menerima perawatan terus-menerus sejak usia 20-an karena penyakit turunan. Untuk pulih, ia sangat memperhatikan kesehatannya melalui pengobatan dan berolahraga, tetapi ia ditugaskan sebagai pekerja layanan umum."

Dalam wawancara tahun 2018, Kim Bum berbagi, "Saya istirahat dari pekerjaan dan pergi ke rumah sakit selama waktu yang lama saat menerima perawatan. Saya akan terus berkunjung ke rumah sakit secara teratur."

9. Menurut Kim Bum, ia sebenarnya "tumpul"

Dalam wawancara untuk GQ Korea, seperti yang diterjemahkan oleh Soompi, ketika ditanya siapa yang ingin dia hidupi sebagai satu hari, Kim Bum memilih ibunya. "Ibuku selalu mendukung saya, dan kami mengalami penderitaan bersama. Jika saya bisa tahu bagaimana rasanya, saya pikir saya akan bisa lebih memahami ibu saya," ungkapnya. Dia menambahkan, "Saya adalah anak tertua, tapi saya tumpul, dan saya tidak terlalu ramah. Saya tidak pandai menjadi manis dan mengucapkan hal-hal klise."

10. Kim Bum memiliki akun Twitter kuno dari tahun 2013

Meskipun dia tidak lagi mengirim tweet dan akunnya tidak diverifikasi, @Actorkimbeom memiliki hampir 300.000 pengikut dan penuh dengan foto-foto menggemaskan dari awal tahun 2010-an. Saat ini, Anda bisa mengikuti akun Instagramnya di @k.kbeom.

11. Debut sebagai penyanyi pada 2012

Kim Bum merilis album berjudul "Hometown" yang menjadi album pertamanya.

12. Dekat dengan aktor Lee Dong-wook

Setelah beradu akting bersama pada tahun 2020 di drama Tale of the Nine-Tailed, keduanya menghabiskan banyak waktu bersama dan menjadi sahabat dekat. (Z-10)