Rahasia Awet Muda Kim Bum

AKTOR Korea Selatan Kim Bum, 34, mendapatkan pertanyaan tentang rahasianya tampak awet muda sejak penampilannya dalam drama "Boys Over Flowers" tahun 2009, saat menghadiri konferensi pers di Jakarta, Sabtu (2/9).

Moderator acara kala itu sempat bercanda dengan menyebut kemungkinan Kim Bum seorang vampir dan ini diamini oleh sang aktor. "Ya, vampir," kata pria kelahiran tahun 1989 itu seraya tertawa.

Dia lalu menjawab serius dengan mengatakan tak ada rahasia agar wajahnya tampak awet muda. Dia mengaku bersyukur atas apa yang diberikan padanya. "Tidak ada rahasia, bersyukur saja," tutur aktor yang memiliki nama lengkap Kim Sang-bum itu.

Baca juga : Malam Ini Kim Bum Gelar Fan Meeting di Jakarta, Ini Detail Acaranya

Ketika ditanya tentang olahraga yang dia lakukan demi menjaga kebugaran, dia menjawab rajin pergi ke gym, termasuk melakukan angkat beban.

"Selalu rajin olahraga di gym, angkat beban iya," tutur dia.

Baca juga : Film 50 Tahun Kerja Sama Indonesia-Korea Selatan, Kim Bum dan Maudy Ayunda jadi Pemeran

Kim Bum berperan sebagai So Lee-jeong dalam serial drama Boys Over Flower yang populer pada 2009. (Sumber : Instagram)

Pria yang juga menjalani profesi sebagai model itu kemudian ditanya mengenai penghargaan terbaik selama berkarir di industri hiburan Korea Selatan. Dia menjawab apresiasi dari penonton dramanya.

"Kayaknya yang paling senang saat dapat apresiasi berupa oh misalnya aku main di sebuah drama lalu ada yang bilang wah ini perannya kayak beneran ada di dunia nyata. Pujian seperti itu yang paling aku suka," jelas dia.

Kim Kim Bum diketahui mulai aktif di dunia seni peran hampir dua dekade dan selama itu telah berpartisipasi dalam sejumlah drama dan di antaranya populer di Indonesia termasuk "Boys Over Flowers", "The Woman Who Still Wants To Marry", "Hideen Identity", "Law School", "Ghost Doctor", "Tale of the Nine-Tailed”, "Tale of the Nine Tailed 1938".

Dia mengatakan akan mengerjakan proyek baru setelah menyelesaikan acara jumpa penggemar bertema "Between U and Me" di Asia termasuk di Jakarta, Indonesia yang dijadwalkan berlangsung 3 September 2023.

Namun, dia tak menyebutkan detil proyek apa yang dimaksud, drama, film atau lainnya. Dia meminta para penggemar menantikannya. (Ant/Z-4)