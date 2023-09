Miley Cyrus Bagikan Momen Masa Lalu

MILEY Cyrus pernah membatalkan kehadirannya di pemutaran perdana filmnya untuk sesuatu yang penting: makan malam di Cheesecake Factory.

Dalam sebuah video TikTok yang dibagikan pada Kamis (31/8), penyanyi Flowers ini membahas perjalanan nostalgia dengan rekan bintang Disney ke restoran tersebut saat premier Hannah Montana: The Movie pada 2009. Cuplikan tersebut berasal dari seri video Used to Be Young miliknya, saat aktris ini membagikan kisah-kisah tak terungkap dari masa lalunya.

"Gambar ini telah menjadi meme yang mengatakan 'Jadilah Miley dalam grup temanmu'," kata Cyrus, 30, di awal klip tersebut, sambil memutar iPad untuk menunjukkan gambar dirinya bersama Taylor Swift, Demi Lovato, dan Emily Osment dari 2009.

Dalam gambar kenangan itu, Swift, Lovato, dan Osment semuanya mengenakan sepatu hak tinggi, gaun berkilau, dan rambut serta riasan glamor lengkap, sedangkan Cyrus mengenakan celana training, kardigan, dan sepatu Ugg yang berhias. Keempat remaja itu saling melingkar dengan tangan di bahu masing-masing.

"Kalau dari gambar sialan ini kalian tidak tahu kalau saya biseksual, saya tidak tahu apa yang salah dengan kalian," katanya lugas sebelum kembali menunjukkan foto tersebut. "Maksudku, halo?"

Cyrus dengan salah mengira pakaian para bintang tersebut berasal dari Grammy Awards, tetapi pakaian Swift, Lovato, dan Osment sesuai dengan apa yang mereka kenakan saat premier film Hannah Montana: The Movie. Ketiganya sama-sama bermain dalam film tersebut.

"Aku, Emily, Taylor Swift, dan Demi Lovato akan pergi ke Cheesecake Factory," katanya sambil tertawa, menjelaskan tujuan kelompok gadis tersebut dalam foto tersebut. "Ini beberapa perempuan berkelas."

Cyrus telah membagikan klip di TikTok sepanjang minggu dalam rangkaian Used to Be Young-nya. Seri tersebut, yang merayakan perilisan lagunya yang bernama sama, memperlihatkan kisahnya pada 1992. Video-video tersebut juga merenungkan tiga dekade kehidupannya.

Dalam sebuah rilis pers untuk lagu baru ini, Cyrus mengatakan, "Lagu ini berbicara tentang menghormati siapa yang kita pernah menjadi, mencintai siapa kita sekarang, dan merayakan siapa kita akan menjadi. Saya merasa bangga ketika merenungkan masa lalu dan optimis ketika memikirkan masa depan." (Z-1)