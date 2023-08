Bintang Drakor My Perfect Strangers Kim Dong-wook akan Segera Menikah

AKTOR asal Korea Selatan Kim Dong-wook resmi mengumumkan akan segera menikah dengan kekasih nonselebnya pada musim dingin tahun ini.

Dilansir dari Soompi, KEYEAST selaku agensi Dong-wook merilis pernyataan resmi untuk menanggapi hal tersebut. Pihak mereka pun mengonfirmasi kabar pernikahan Dong-wook yang akan berlangsung beberapa bulan mendatang.

“Halo. Ini adalah KEYEAST. Aktor Kim Dong-wook akan segera menikah musim dingin mendatang. Calon pengantin wanita adalah nonselebritas dengan kecantikan luar biasa, dan mereka berdua telah melanjutkan hubungan tulus mereka berdasarkan kepercayaan dan iman dan akan segera membuahkan hasil dengan pernikahan yang indah,” tulis pernyataan resmi KEYEAST.

Dalam rilis tersebut, KEYEAST juga menyampaikan Dong-wook akan melaksanakan pernikahannya secara tertutup bersama keluarga dan rekan terdekatnya saja. Baik lokasi maupun tanggal pernikahan mereka pun dirahasiakan untuk menghormati calon mempelai wanitanya.

Terakhir, pihak KEYEAST juga berterima kasih dan meminta para penggemar untuk mendukung Dong-wook di kehidupannya yang baru nanti. Para penggemar juga dapat mengirimkan surat atau ucapan selamat kepada Dong-wook karena kabar gembira yang dibawanya.

Sementara itu, Kim Dong-wook lahir pada tahun 1983 lalu dan telah memulai debutnya pada tahun 2004. Saat itu, ia berhasil debut dalam film "A Crimson Mark."

Setelah itu, aktor tersebut membintangi berbagai serial drama, seperti “Coffee Prince”, “Unstoppable Marriage”, “Maids”, dan “Find Me in Your Memory”. Ia juga membintangi sejumlah film, yakni "National Representative" dan seri “Along with The Gods”.

Baru-baru ini, Kim Dong-wook kembali memamerkan spektrum aktingnya yang luas melalui serial drama di kanal KBS2 berjudul “My Perfect Stranger” dan tvN dengan “Delightfully Deceitful". (Ant/Z-4)