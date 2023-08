Maseta Rilis Single Agustus Lagi

PENYANYI dan penulis lagu Maseta menutup Agustus 2023 dengan merilis single bertajuk Agustus Lagi. Mengambil kisah cinta pribadi Maseta, Agustus Lagi merupakan bentuk perayaan hari jadi Maseta dengan sang pasangan. Dalam single ini, ia menumpahkan rasa kesal, nikmat, serta pembelajaran yang didapat dari hubungan romansa tersebut.

Mengikuti rilisnya Odp, Juli lalu, Maseta akan merangkum rangkaian rilisan tunggal menjadi sebuah album yang seutuhnya berbahasa Indonesia.

Sebelumnya, ia telah merilis dua album mini, Maseta (2019) dan Perfect Weather (2020). Ia juga terlibat dalam kompilasi Sounds Cute, Might Delete Later yang diinisiasi oleh label rekaman Sun Eater dengan lagu Takjil pada 2021 lalu.

Selain memproduksi musik untuk diri sendiri,, Maseta berperan sebagai music director dalam pagelaran teater musikal Mulang Ka Asal, yang diselenggarakan oleh PPIA Victoria, awal tahun ini.

Gaya penggambaran lirik yang spesifik memfasilitasi Maseta untuk membawa pendengar ikut memahami dinamika hubungan percintaannya bersama sang pasangan.

Baris “konflik dihadang berdua, gantian cari perkara, besok juga baik-baik saja” pada bagian reff, menyiratkan perjalanan hubungan yang tak selalu mulus tetapi selalu dipertemukan jalan keluar.

Kisah yang diangkat dalam liriknya pun sangat sederhana namun melekat pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, menyimpan benda milik pasangan sebagai penawar rindu, lelahnya berjalan kaki di bawah teriknya matahari, serta menunggu hari hingga bertemu pujaan hati.

Berbeda dengan rilisan sebelumnya yang lebih laid back, Agustus Lagi diwarnai dengan bunyi synthesizer yang kental juga dominasi tabuhan drum yang mengakomodasi lagu uptempo ini.

“Aku ingin diversifikasi mood dari lagu-lagu yang aku ciptakan, menggambarkan fase hidupku yang beragam, naik-turun, dan gak pernah tenang layaknya orang-orang seumuran di sekitar”, jelasnya.

Sesuai tema yang diusung, Maseta menggambarkan percintaan kalangan dewasa muda yang menggebu-gebu melalui lagu yang uptempo.

“Saat bikin, ngebayanginnya dua anak remaja lari-larian seneng-seneng, gak mikirin beban apa-apa. Just happy to have each other's company,” tambahnya.

Agustus Lagi ditulis oleh Muhammad Maseta Pratama, diproduseri oleh Maseta bersama dengan Dimas Poncodiwiryo, yang juga berkontribusi sebagai penabuh drum. Perekaman drum dilakukan di Emic/Etic Studio oleh Kevin Valeryan.

Single ini melalui proses mixing oleh Dimas Poncodiwiryo dan mastering oleh Ollie Lazuardi. Sedangkan, pengerjaan artwork dilaksanakan oleh Hanief Bagus Pratama.

Agustus Lagi akan tersedia di seluruh kanal streaming digital mulai 30 Agustus 2023. (RO/Z-1)