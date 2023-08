White Chorus Rilis Album Ekstensi Limbo+

SELANG dua bulan dari perilisan album penuh kedua mereka, White Chorus kembali hadir untuk memanjakan para pendengar dengan Limbo+, album ekstensi dari Limbo yang bisa didengar mulai 30 Agustus 2023 di seluruh streaming platform.

Hadir dengan 4 trek tambahan, Limbo+ menampilkan sisi lain dari lagu-lagu yang telah dirilis sebelumnya.

“Ada satu lagu baru dan tiga demo dari lagu yang ada di album Limbo dalam Limbo+ untuk memperdengarkan versi lainnya dan juga memperbolehkan pendengar untuk merasakan proses lagu itu berkembang jadi versi final-nya,” tutur Friska.

Baca juga: Milledenials Gelar Tur untuk Kenalkan EP Terbaru

Mempersembahkan satu lagu baru yang bertajuk Used to be used to be used to be, White Chorus mengeksplorasi sisi elektronika mereka dengan menyajikan lagu dengan tempo yang lebih cepat dan kencang.

Selanjutnya, mereka juga memasukkan versi demo dari Don’t Want This To Be Over, How Could You, dan I’m Trying.

Dirilisnya album ini juga menjadi pembuka perjalanan menuju showcase pertama White Chorus yang akan digelar 8 September mendatang di Jakarta.

Baca juga: Tofu Reunion Rilis Dua Single Sekaligus

“Kita bakal nampilin seluruh trek dalam Limbo+ dalam format full band di showcase nanti,” tambah Friska.

This Showcase Is Limbo dari White Chorus akan mengajak beberapa nama seperti Hindia, BAP., Basboi, Adeliesa, Noni, Awan, dan Xandega. (RO/Z-1)