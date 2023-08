Milledenials Gelar Tur untuk Kenalkan EP Terbaru

BAGI musisi, merilis karya adalah satu hal yang penting untuk dilaksanakan. Namun, menyebarkannya kepada masyarakat juga menjadi tugas penting lainnya. Beberapa cara dapat dilakukan untuk menyebarkan karya-karya para musisi, salah satunya adalah dengan mendatangi mereka dalam rangkaian tur.

Hal ini pula yang dilakukan band asal Denpasar, Milledenials. Band yang mengusung genre emogaze ini telah merilis EP kedua mereka dengan tajuk The Peak of Youth Life pada 14 Juli silam dan akan memperkenalkannya kepada masyarakat Indonesia melalui tur bernama YOUTH NEVER LEFT TOUR.

Tur ini akan dibagi menjadi dua bagian, yakni leg pertama dan juga leg kedua. Untuk bagian pertama, tur ini akan menjelajahi setengah dari Pulau Jawa. Dimulai pada 30 September, Milledenials akan mengunjungi Serang, Banten dimana kemudian akan dilanjut di Karawang pada keesokan harinya.

Di tengah-tengah tur, Milledenials akan mampir ke Jakarta untuk tampil di salah satu konser terbesar di Indonesia, yakni Synchronize Festival.

Kampanye EP terbaru ini akan kembali dilanjutkan satu hari setelah Synchronize Festival dimana mereka akan menyambangi kota-kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah, yakni Purwakarta, Cirebon, Semarang, Magelang, hingga Yogyakarta.

Sedangkan bagian kedua tur ini akan dimulai di Jakarta, yakni di Pestapora dan festival Sound Strength pada 22 dan 23 September mendatang.

Kemudian, tur ini akan kembali berjalan dengan Solo akan menjadi kota pertama dan dilanjutkan di kota-kota lainnya di Jawa Timur seperti Madiun, Mojokerto, dan Surabaya. Tur ini pun akan ditutup Bandung melalui gelaran Kickfest yang akan diadakan pada 30 September mendatang.

YOUTH NEVER LEFT TOUR sendiri menjadi tur ketiga grup band Milledenials selama berkarier di industri musik Indonesia. Ada 13 kota yang akan disambangi kelima pemuda ini untuk memperkenalkan EP terbaru mereka, The Peak of Youth Life.

Menariknya, Milledenials akan bekerja sama dengan komunitas-komunitas lokal untuk menyukseskan tur kali ini.

EP kedua Milledenials sudah dapat dinikmati di seluruh layanan streaming platform musik sejak 14 Juli silam. Ada lima lagu yang dapat dinikmati langsung, dimana ada dua lagu yang menjadi andalan, yakni Precious Me dan Youth LiFe. (RO/Z-1)