Tiket Konser Morrissey Jakarta, Sold Out Kategori Tribune Green

HARI ini penjualan tiket konser 40 Years of Morrissey dibuka pukul 10:00 WIB. Tiket konser solois dan pentolan band The Smiths itu saat ini (per 19:17 WIB, 29 Agustus) sudah terjual hingga 60%, berdasar informasi yang Media Indonesia himpun dari promotor konser, KIG Live.

Promotor menyediakan lebih dari enam ribu tiket untuk konser yang akan berlangsung pada 22 November itu di Istora, Jakarta. Dari 60% tiket yang sudah terjual, berasal dari berbagai kategori tiket.

Sementara tiket kategori tribune green sudah ludes terjual sejak pukul 12:30 WIB. Tiket kategori ini dijual dengan harga Rp1,4 jutaan, dengan tempat duduk bernomor.

Total, KIG Live menyediakan lima kategori tiket dengan rincian tribune blue (Rp950 ribu), tribune grey (Rp1,2 jutaan), festival yellow (Rp1,7 jutaan), dan vip red (Rp2,5 juta). Semua tiket adalah dengan kursi bernomor kecuali kategori festival, penonton akan berdiri.

Untuk meminimalisasi praktik calo tiket, KIG Live dengan mitra manajemen tiket mereka, Cognitix, menerapkan pembatasan pembelian tiket per kartu tanda pengenal (ID).

“Upaya untuk menjaga pengalaman pembelian tiket tetap sah dan aman bagi semua penonton telah menjadi prioritas,” bunyi pernyataan dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Selasa, (29/8).

