One Ok Rock Rilis Single Make It Out Alive

GRUP band rock asal Jepang, One Ok Rock, kembali merilis lagu terbaru berjudul Make It Out Alive dan berkolaborasi dengan seri gim video Monster Hunter.

"Kejutan! Lagu terbaru Make It Out Alive rilis sekarang! One Ok Rock X Monster Hunter sekarang," tulis One Ok Rock di akun Twitter resmi mereka, @ONEOKROCK_japan.

Lagu Make It Out Alive dirilis sebagai soundtrack terbaru untuk seri gim video Monster Hunter, waralaba media Jepang yang berpusat pada serangkaian gim video role-playing bertema fantasi sejak 2004.

One Ok Rock akan membuat musik video khusus untuk lagu tersebut yang akan dirilis pada 29 Agustus.

Melalui teaser atau cuplikan video singkat yang dibagikan, kemungkinan besar One Ok Rock akan memadukan unsur grafis serta visual dari gim Monster Hunter di dalam musik video lagu Make It Out Alive.

Saat ini, penggemar dapat mengakses lagu baru dari One Ok Rock tersebut melalui aplikasi streaming musik digital Spotify, Apple Music, deezer, dan lainnya.

One Ok Rock telah melaksanakan Luxury Disease Tour 2023 ke sejumlah negara di Eropa, seperti Prancis, Italia, Jerman, dan lainnya.

Rangkaian konser Luxury Disease Tour sebelumnya telah dibuka di Jepang pada 2022 lalu di sejumlah kota, yakni Tokyo, Nagoya, Fukuoka, Osaka, dan Saitama.

Pada September mendatang, One Ok Rock akan menyambangi Indonesia dalam tur konsernya tersebut.

One Ok Rock, yang dipunggawai Taka, Toru, Ryota, dan Tomoya terbentuk sejak 2005 dan resmi melakukan debut pada 2007.

Kini, mereka menjadi salah satu band terbesar dengan melakukan banyak proyek kolaborasi musik bersama para musisi dunia.

Pada April 2015, band tersebut telah menandatangani kesepakatan distribusi di seluruh dunia dengan Warner Bros. Sejak saat itu, mereka mulai mengadakan tur konser di berbagai negara, seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, hingga Australia. (Ant/Z-1)