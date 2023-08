iKON akan Tampil Tanpa DK di ASS Vol 2

PENYANYI sekaligus penari Korea Selatan Kim Donghyuk atau dikenal sebagai DK dari grup idola K-pop iKON tidak akan berpartisipasi bersama grupnya dalam acara Asian Sound Syndicate (ASS) Vol.2, yang akan digelar pada hari ini, Minggu (27/8). Hal itu diumumkan penyelenggara lewat Twitter.

"Karena kondisi kesehatan, dengan berat hati, kami mengumumkan DK tidak akan bergabung dengan iKON untuk tampil besok (27 Agustus 2023)," cicit penyelenggara, Sabtu (26/8).

Menurut mereka, DK berupaya keras untuk bisa tampil bersama iKON untuk para penggemar pada festival musik ini tetapi kondisi kesehatannya tak memungkinkan.

Dengan absennya DK, iKON hanya akan digawangi empat personel untuk ASS Vol.2 yakni Bobby, June, Chanwoo, dan Song. Sementara, satu personel grup lainnya, yaitu Jay, masih menjalani wajib militer.

iKON kali terakhir tampil di hadapan para penggemar atau iKONIC di Indonesia pada Oktober 2022 melalui sebuah festival musik yang berlangsung di Jakarta International Stadium sebagai penampil spesial.

Saat itu kelima personel grup membawakan sejumlah lagu seperti Sinosijak, Rhythm Ta, But You, Dragon, B day, Killing Me, Love Scenario, dan Freedom.

iKON, saat ini, dalam rangkaian tur konser dunia bertajuk TAKE OFF di Asia, Eropa, dan Amerika. Mulai Mei 2023, iKON tampil di Taipei dan Tokyo, diikuti rangkaian konser pada Juni di Manila, Madrid, Essen, Florence, dan Singapura dan bulan berikutnya di Paris, Osaka, Bangkok, dan Kuala Lumpur.

Pada September, tur akan dilanjutkan dengan pertunjukan di New York, Atlanta, Chicago, Denver, Dallas, dan Los Angeles.

iKON juga mengisyaratkan lebih banyak jadwal tur akan segera diumumkan. (Ant/Z-1)