Pembawa Acara Legendaris AS, Bob Barker, Tutup Usia

PEMBAWA acara televisi karismatik Amerika Serikat (AS), yang terkenal lewat program The Price Is Right, Bob Barker, meninggal dunia di usia 99 tahun. Hal itu dikonfirmasi agennya, Sabtu (26/8).

Selama 35 tahun, penonton di AS dan sejumlah negara di dunia, menonton Barker memanggil peserta untuk menguji pengetahuan mereka mengenai barang-barang rumah tangga dengan imbalan hadiah uang atau sejumlah barang mewah.

"Dengan kesedihan yang mendalam, kami mengumumkan pembawa acara terhebat sepanjang masa, Bob Barker, telah tutup usia," ujar agen Barker, Roger Neal, kepada AFP.

Neal mengatakan Barker meninggal dunia di kediamannya di Hollywood Hills.

Barker, yang telah memenangkan 19 penghargaan Emmy selama 60 tahun kariernya sebagai pembawa acara radio dan televisi, menjadi pembawa acara The Price Is Right, game show terlama sepanjang sejarah televisi AS--antara 1972 dan 2007, sebelum posisinya diambil alih oleh Drew Carrey.

"Tidak pernah sehari pun saya tidak memikirkan Bob Barker dan berterima kasih kepadanya. Saya akan selalu mengenang dia," cicit Carrey di Twitter.

Barker juga merupakan aktivis hak hewan. Dia pernah menyumbangkan dana sebesar US$5 juta kepada kelompok antiperburuan ikan paus, Sea Shepherd.

Dia juga menjadi pembawa acara kontes kecantikan Miss USA selama 20 tahun.

Barker pernah melakukan kameo di sejumlah film dan serial televisi mulai dari The Nanny hingga Happy Gilmore, serta opera sabun The Bold and the Beautiful.

Lahir pada 12 Desember 1923 di Darrington, Washington, Barker tumbuh di reservasi Suku Indian di South Dakota. Ibunda Barker, yang berprofesi guru, merupakan keturunan Suku Sioux.

Dia bergabung dengan Angkatan Laut AS selama Perang Dunia II sebelum kemudian menjadi penyiar radio.

Dia bertemu dengan istrinya, Dorothy, saat SMA. Setelah istrinya meninggal dunia pada 1981, Barker tidak pernah menikah lagi. (AFP/Z-1)