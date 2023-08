Super Junior D&E Kejutkan Penggemar saat Konsernya di Jakarta

SUPER Junior D&E membuat kejutan spesial dengan menyanyikan lagu “Marry U” khusus untuk penggemar mereka di Jakarta dalam konser “2023 D&E World Tour Fancon DElight Party”.

Dalam sesi “Moment of DElight”, Donghae, dan Eunhyuk membacakan pesan-pesan pendek dari penggemar mereka, ELF. Dalam puluhan pesan yang ditempel dalam sebuah papan tersebut, Donghae membacakan pesan-pesan paling menarik dari mereka.

“Oppa (panggilan dari perempuan yang lebih muda ke laki-laki yang lebih tua dalam bahasa Korea), sebentar lagi aku akan menikah! Tolong nyanyikan lagu spesial untukku,” tulis salah satu pesan dari ELF.

Donghae dan Eunhyuk pun langsung memberikan ucapan selamat setelah membacakan pesan tersebut kepada ELF di Jakarta. Donghae pun melanjutkan dengan ide untuk menyanyikan lagu spesial untuk merayakan momen manis ELF yang akan menikah tersebut.

“Aah, kalau begitu mari kita 'nyanyikan' sebuah lagu spesial untuk kalian, bagaimana kalau ‘Marry U?’” kata Donghae.

“Oke, tapi bagaimana ya liriknya? Sebentar, saya ingat-ingat dulu ya,” kata Eunhyuk menimpali.

Bersama band pengiring, mereka pun mulai mengingat lirik lagu “Marry U” sembari mencocokkan nada yang tepat untuk memulainya. Para ELF pun ikut mengiringi Donghae dan Eunhyuk untuk menyanyikan lagu tersebut.

“Untuk seumur hidup aku akan berada di sisimu, I do. Mencintaimu, I do. Menghiburmu saat turun salju maupun hujan, I do. Aku akan melindungimu, my love,” mereka berdua pun menyanyikan reff lagu “Marry U”.

Dengan setulus hati, keduanya mengucapkan ucapan selamat pernikahan kepada ELF tersebut. Mereka pun sempat mencandai para ELF dengan mengatakan mereka “mengkhianati” Donghae dan Eunhyuk.

“Selamat untuk pernikahan kalian, ya. Eh, tapi, kalian sudah ‘berkhianat’ ya ternyata, dulu katanya kalian mencintai kami, sekarang kalian malah ingin menikah hahaha,” kata Eunhyuk.

Para ELF pun bersorak dan kompak menentang pernyataan dari Eunhyuk. Bagi para ELF, Super Junior adalah bagian penting dalam hidup mereka. (Ant/Z-4)