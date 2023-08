Hayao Miyazaki Persembahkan Film Terakhir

Sutradara Hayao Miyazaki siap untuk perjalanan terakhirnya. Sebagai sutradara dengan film, The Boy and the Heron yang rilis tahun ini, sejumlah proyek terkenal di bawah namanya selama enam dekade.

Dalam proses produksi selama hampir satu dekade, film animasi Jepang ini tanpa diragukan lagi merupakan proyek paling dinantikan dari pembuat film dan seniman terkenal ini dan dijadwalkan akan ditayangkan perdana pada musim panas ini. Ditulis dan disutradarai oleh Miyazaki sendiri, film ini dikatakan sebagai fantasi besar dan terinspirasi oleh novel berjudul sama karya Genzaburo Yoshino tahun 1937, meskipun bukan adaptasi langsung.

Film ini mengisahkan kisah pertumbuhan seorang anak laki-laki, saat ia menjelajahi perkembangan emosional dan filosofisnya setelah kematian ayahnya, dalam sebuah konsep asli. Berjudul dalam bahasa Jepang sebagai Kimitachi wa Dō Ikiru ka, The Boy and the Heron adalah film fitur ke-11 Miyazaki dan film ke-10 yang diproduksi bersama Studio Ghibli, perusahaan produksi film tersebut.

Film ini telah berada dalam tahap produksi sejak tahun 2016 setelah pembuat film Jepang ini mengumumkan pensiunnya untuk kedua kalinya pada tahun 2013 tetapi memutuskan untuk sekali lagi menampilkan karya seninya yang produktif dengan satu film terakhir. Hampir satu dekade usaha dan sejumlah seniman kemudian, film ini akhirnya mendekati penyelesaian, dengan waktu perilisannya yang hampir tiba

The Boy and the Heron telah dirilis di bioskop-bioskop di Jepang oleh Toho pada 14 Juli 2023. Film ini akan membuat debutnya di Amerika Utara dalam Festival Film Internasional Toronto dan menjadi film animasi pertama yang membuka TIFF.

Dalam karirnya yang melampaui

Dalam karirnya yang melampaui enam dekade, Miyazaki telah meraih pujian dan pengakuan internasional atas gaya animasinya yang unik dan gaya penceritaannya yang mahir, dengan menggunakan narasi yang menyentuh dan karakter yang menggemaskan.

Dianggap sebagai salah satu pembuat film paling berprestasi dalam sejarah animasi, Miyazaki paling dikenal berkat karya-karya klasik yang tak lekang oleh waktu seperti Kiki’s Delivery Service, My Neighbor Totoro, Howl’s Moving Castle, dan Princess Mononoke. Namun, Spirited Away, yang dirilis pada tahun 2001, memperluas penggemarnya di seluruh dunia setelah memenangkan Academy Award ke-75 untuk Kategori Film Animasi Terbaik. Film ini juga masuk dalam daftar film-film terbaik pada tahun 2000-an.

Miyazaki juga merupakan salah satu pendiri Studio Ghibli, studio animasi yang memproduksi The Boy and the Heron, dengan Toshio Suzuki bertugas sebagai produser. Pendiri dan mantan presiden Studio Ghibli, Suzuki, dikenal sebagai kolaborator jangka panjang Miyazaki dan merupakan salah satu produser paling sukses di Jepang, dengan kesuksesan besar di box office.

Studio Ghibli dan Miyazaki telah bekerja sama dalam lebih dari 10 film, masing-masing tetap ikonik dalam genre anime. Perusahaan hiburan Jepang, Toho, yang terkenal karena keterlibatannya dengan pembuat film terkenal seperti Ishiro Honda dan Akira Kurosawa, menjadi distributor sebagian besar film Studio Ghibli dan akan mendistribusikan The Boy and the Heron di Jepang juga. (Z-10)