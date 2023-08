Rumahsakit Rilis Single Metro

BAND Indiepop asal Jakarta Rumahsakit merilis single baru bertajuk Metro, yang menjadi perkenalan dari album baru mereka yang akan dirilis dalam waktu dekat.

Rumahsakit, dalam rilis pers, dikutip Kamis (24/8), mengatakan lagu tersebut menjadi penanda awal perjalanan band dalam menyampaikan pesan kuat mengenai perbedaan generasi, ageism, dan stereotip yang masih melingkupi masyarakat.

Mengusung musik yang upbeat dan uplifting, Metro diharapkan menjadi jembatan emosional bagi semua kalangan untuk dapat berjalan bersama di masa yang akan datang.

Baca juga: Devano Danendra Rilis Single Surat Hati

Lirik lagu Metro menggambarkan perjalanan pribadi dan kehidupan, berbicara tentang pentingnya merangkul perbedaan dan mengatasi batasan-batasan yang terkadang memisahkan generasi.

Musik yang mengiringi pesan dalam lagu ini dipilih secara khusus untuk membawa keceriaan bagi pendengar dalam menghadapi tantangan hidup.

Di lagu ini, Rumahsakit berkolaborasi dengan produser bertalenta Lafa Pratomo dan diproduksi di Ruang Waktu Music.

Baca juga: Rasyiqa Rilis Single A Song For Someone Else

Dalam kerja sama ini, mereka berhasil menyelaraskan visi dan memunculkan energi baru dalam aransemen musik. Lagu ini di mastering oleh Dimas Pradipta dan artwork cover didesain oleh Paulus Hutabarat (@powl_)

Rumahsakit beranggotakan lima orang yaitu Muhammad Arief Bakrie pada vokal, Marky Najoan pada gitar, Mickey Najoan pada keyboard, Fadli Wardhana pada drum, dan Shendy Adam pada bas. (Ant/Z-1)