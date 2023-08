Viral, Lagu 'Single Soon' Selena Gomez Trending Sebelum Rilis

LAGU baru Selena Gomez mendatang “Single Soon” akan menjadi lagu debut No. 1 di tangga lagu Hot Trending Songs Billboard, didukung oleh X, pada 26 Agustus mendatang. Nyatanya, menurut Billboard, lagu tersebut jadi trending topic atau viral sebelum resmi dirilis.

Hal itu diketahui dari hasil pelacakan tren dan percakapan musik global Hot Trending Billboard yang didukung oleh X selama 24 jam terakhir atau tujuh hari terakhir.

Single Soon” memiliki tanggal rilis 25 Agustus tetapi sudah diunggah di X pada 17 Agustus 2023 lalu. “Karena saya belum selesai dengan SG3 (album mendatang Gomez), saya ingin mengeluarkan lagu kecil yang menyenangkan menulis beberapa waktu lalu, itu sempurna untuk akhir musim panas,” tulis Selena Gomez di akun media sosialnya.

Lagu tersebut akan menjadi musik baru pertamanya sejak EP berbahasa Spanyol Revelacion yang dirilis pada Maret 2021.

Gomez menguasai lagu “Uneasy” milik Jon Batiste, yang menampilkan Lil Wayne, yang berada di No. 11-17 periode pelacakan.

Selain Gomez, sampul Dolly Parton dari The Beatles "Let It Be," yang menambahkan Beatles yang masih hidup Paul McCartney dan Ringo Starr sebagai artis unggulan (serta Mick Fleetwood dan Peter Frampton), menempati peringkat ke-3 setelah diumumkan untuk rilis 18 Agustus pada 13 Agustus.

Ini adalah lagu terbarunya tentang Rockstar, album berbasis rocknya, yang dirilis pada 17 November. (Z-4)