Rasyiqa Rilis Single A Song For Someone Else

TERPAUT sebulan usai merilis single keempatnya, Rasyiqa kembali melepas lagu baru yang berjudul A Song For Someone Else. Di single terbarunya itu, solois asal Jakarta tersebut menyampaikan sentimen tentang perasaan romantis untuk seseorang, yang entah kenapa, selalu terasa simpel namun di saat yang sama kompleks.

Lagu yang merupakan sebuah nomor ballad yang dramatis ini bercerita tentang sosok seseorang yang ideal tanpa harus menjadi sesuatu yang spesial, single ini seperti berdiri di batas tipis antara manis dan getir.

"Lagu ini gue tulis setelah papasan dengan seseorang yang udah lama gak gue temui. Ada rasa yang cukup aneh setelah gue bertemu orang ini dan perasaan itu bukan perasaan yang buruk sebenarnya. Dibilang sedih juga enggak, perasaan gue saat itu adalah tenang bisa ngelihat orang yang satu ini bahagia. Ngejalanin mimpinya, manggung sekaligus ngeliat betapa banyak orang yang sayang sama dia. Walaupun sekarang kondisinya gue gak ngobrol ama orang ini seperti dulu dan hanya bisa ngeliat dari kejauhan. Gue akan selamanya mendoakan dia yang terbaik cause he truly deserves it," papar Rasyiqa

Dia menambahkan, "Walaupun judulnya memang betul A Song For Someone Else, lagu ini juga gue tujukan ke diri gue sendiri sebagai bentuk self reminder dimana gue harus bersabar dan mungkin perlu fokus ke diri sendiri dulu sebelum menemukan orang yang tepat untuk diri gue sendiri."

Lebih soft dibanding single-single sebelumnya, A Song For Someone Else, masih didominasi kecintaan Rasyiqa akan musik pop-rock era MTV awal 2000-an yang angsty namun juga jujur, tanpa pretensi.

Menyukai nama-nama seperti Vanessa Carlton dan Michelle Branch, Rasyiqa menawarkan musik pop yang straight forward dan tidak takut untuk menyalurkan kebaperan.

Single ini juga mengikuti beberapa single sebelumnya seperti Reckless, Get Up (Get Out!), I've Had Enough, dan 2:15 (Steph's Song).

Mengakui dirinya sebagai seorang hopeless romantic yang belum pernah beruntung dalam urusan percintaan di umur 27 tahun, Rasyiqa, sambil tertawa, mengatakan liriknya yang kadang angsty adalah cerminan realita hidupnya saat ini.

Ketulusan dan self-awareness ini juga yang membuat A Song For Someone Else punya kepribadiannya sendiri. Tidak semata-mata bergantung pada faktor nostalgia genre yang diusung, Rasyiqa menuangkan kegelisahan hidupnya ke dalam karya secara autentik.

A Song For Someone Else dirilis secara independen dan bisa didengarkan di semua digital streaming platform (DSP) pada 23 Agustus 2023. (RO/Z-1)