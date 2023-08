Seventeen Rilis Album Always Yours

GRUP idola K-Pop Seventeen resmi merilis album penuh untuk comeback mereka di Jepang yang bertajuk Always Yours dengan lagu utama Ima -Even if the world ends tomorrow-.

Pada Rabu (23/8) dini hari waktu setempat, Seventeen merilis lagu serta video musik untuk lagu Ima -Even if the world ends tomorrow-. Lagu tersebut dirilis bersamaan dengan 26 lagu lainnya di dalam album Jepang terbaru mereka.

"Seventten Ima -Even if the world ends tomorrow- video musik resmi," tulis Pledis Entertainment melalui akun resmi Seventeen di Twitter.

Dalam video musik tersebut, ketiga belas anggota Seventeen tampil ceria dengan mengenakan pakaian santai tanpa aksen berlebihan layaknya busana khas artis-artis lainnya.

Adegan-adegan dalam video musik tersebut memperlihatkan kehidupan mereka pada hari biasa, tetapi, harus berubah saat Dunia sedang menuju akhir.

Namun, meskipun dunia akan segera berakhir, ketiga belas anggota Seventten tetap bersemangat dan berupaya untuk tetap mengajak orang-orang bertahan menjalani hidup.

Sama seperti video musik yang dibawakan, lirik lagu dalam Ima -Even if the world ends tomorrow- memiliki genre pop up-beat yang cukup kuat di dalamnya dan didedikasikan untuk para penggemar mereka, Carat, agar tetap bersemangat dalam menjalani hidup.

"Ada satu hal yang ingin aku jadikan sebagai peganganku, yakni senyuman yang tampil di bibirmu," kalimat tersebut merupakan

penggalan lirik dari lagu Ima -Even if the world ends tomorrow-.

Sementara itu, Seventeen telah merilis lagu prarilis untuk album Jepang mereka bertajuk Sara Sara pada 16 Agustus, yang juga menjadi salah satu bagian dari album Jepang terbaru Seventeen.

Lagu-lagu Seventeen dalam album Always Yorus sudah dapat didengar versi digital-nya melalui aplikasi streaming musik, seperti Spotify. Total ada 27 lagu yang dihadirkan dalam album terbaru mereka.

Adapun 25 lagu lainnya berasal dari album yang sudah dirilis sebelumnya, yaitu CALL CALL CALL!, Happy Ending, Fallin Flower, 24 Hours, Not Alone/Hitorijanai, Power of Love, DREAM, HIGHLIGHT, Lean on Me, 20, Love Letter, Oh My!, Healing, Good to Me, Smile Flower, Pinwheel, 247,Chilli, Together, Run to You, HOME;RUN, Home, Snap Shoot, Rock with you, dan All My Love. (Ant/Z-1)