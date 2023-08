V BTS Ungkap Terinspirasi Album F(x) Pink Tape dalam Debut Solonya

ANGGOTA BTS Kim Taehyung atau V BTS belum lama ini bercerita tentang apa yang mempengaruhinya dalam proses pembuatan album solo Layover. Rupanya, Ia terinspirasi signifikan dari album terkenal f(x), Pink Tape.

V mengaku keputusannya untuk mengajak Min Hee-jin dalam proyek promosi album debutnya lantaran ingin menunjukan sisi bermusik yang berbeda

"Saya ingin menunjukkan sisi berbeda dari musik saya dibandingkan dengan karya-karya saya sebelumnya dan berkolaborasi sepertinya merupakan cara terbaik untuk mencapai hal itu. F(x) Pink Tape-nya adalah inspirasi besar, aku menghubunginya saat aku mengingatnya,” ungkap V seperti dilansir dari Allkpop.

Baca juga: Ikut TikTok Dance Challange Bareng NewJeans, V BTS Viral

V pun memuji kolaborasi mereka berdua. Diskusi kolaboratif mereka dianggap sangat produktif, mencakup setiap detail, dan seluruh proses kolaborasi mulus.

“Dia membawa ketulusan dan keahlian ke meja. Dia memiliki kehadiran yang begitu hangat,” kata V.

Baca juga: 19 Fakta Menarik Tentang Kim Taehyung atau V BTS

Pengaruh 'Pink Tape' f(x) pada V tidak mengejutkan mengingat pujian kritis dan status ikonik album tersebut di industri K-Pop. 'Pink Tape' menonjol tidak hanya karena kedalaman dan inovasi musiknya tetapi juga karena kemampuannya melampaui norma-norma K-Pop tradisional.

Daftar lagunya yang beragam, konsep yang melampaui batas, dan kesenian yang kohesif telah menjadikannya tempat yang dihormati dalam sejarah K-Pop.

Masuk Billboard Hot 100

Menurut peringkat chart Billboard untuk minggu ini, lagu solo pra-rilis BTS V, Love Me Again, telah mendarat di posisi ke-96 di chart 'Hot 100'. Lagu ini adalah lagu kedua di chart setelah Billboard Hot 100 setelah lagu Chrismast Tree pada 2022, yang memulai debutnya di posisi 79.

Selain itu, Love Me Again mendarat di puncak tangga lagu 'World Digital Song Sales', Itu juga memulai debutnya di 'Digital Song Sales', 'Global Excl. AS', dan 'Global 200' masing-masing di posisi 3, 6, dan 12. (Z-10)