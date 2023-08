JO1 akan Tampil di Indonesia pada November

GRUP idola J-pop JO1 akan menyambangi para penggemarnya di Indonesia dalam rangkaian tur konser Asia bertajuk BEYOND THE DARK - LIMITED EDITION pada 1 November 2023, yang dijadwalkan berlangsung di Ciputra Artpreneur Theater, Jakarta, pukul 19.00 WIB. Hal itu diumumkan JO1 lewat laman daring resmi mereka, dikutip Rabu (23/8).

Jakarta akan menjadi kota di Asia Tenggara pertama yang disambangi grup yang beranggotakan 11 personel yakni Yonashiro Sho, Kawashiri Ren, Sato Keigo, Shiroiwa Ruki, Kono Junki, Kawanishi Takumi, Ohira Shosei, Kimata Syoya, Kinjo Sukai, Tsurubo Shion, dan Mamehara Issei itu dalam rangkaian tur mereka tersebut.

Ini sekaligus menjadi perjumpaan perdana mereka dengan para penggemar atau disapa JAM di Indonesia.

Baca juga: JO1 Puncaki Tangga Lagu Jepang Lewat Tropical Night

Setelah Jakarta, JO1 dijadwalkan menggelar konser serupa di Bangkok (4 November 2023), Taipei (11 November 2023), dan Shanghai.

Tiket konser bisa didapatkan melalui laman resmi JO1 dan dibanderol 11.000 yen - 12.100 yen atau setara sekitar Rp1,29 juta - 1,17 juta.

JO1 memulai konser bertema BEYOND THE DARK di Tokyo, Jepang pada 5-6 Agustus 2023, diikuti beberapa kota lain di Jepang yakni Aichi, Miyagi, Hiroshima, Fukuoka dan Osaka.

Baca juga: JO1 akan Kembali Rilis Lagu Tema Drama Jepang

Mereka nantinya menggelar konser tambahan bertajuk BEYOND THE DARK: RISE in KYOCERA DOME OSAKA pada 24 -25 November 2023.

JO1, beberapa waktu lalu, mengumumkan akan kembali ke dunia musik melalui album ketiga berjudul EQUINOX, yang akan dirilis pada 20 September 2023.

Album ini akan memuat lagu baru seperti Venus, RadioVision, Dot-Dot-Dot, Itty Bitty, Gradation, Mad In Love, dan Fairytale ditambah lagu-lagu yang sudah pernah dirilis seperti NEWSmile, Tiger, dan SuperCali.

Sebelum album, grup yang bernaung di agensi LAPONE Entertainment itu sebelumnya akan meluncurkan lagu digital RadioVision pada 7 Agustus 2023. (Ant/Z-1)