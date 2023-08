Lagu Viral Rich Men North of Richmond Puncaki Tangga Lagu Billboard

SEBUAH lagu country dari penyanyi tidak terkenal yang berkisah mengenai persaingan antarkelas masyarakat di Amerika Serikat (AS) dan digunakan sebagai kampanye oleh para politisi sukses memuncaki tangga lagu Billboard, Senin (21/8).

Lagu Rich Men North of RIchmond, yang dibawakan Oliver Anthony, sukses menggusur Taylor Swift, Morgan Wallen, dan Olivia Rodrigo di puncak tangga lagu Billboard Hot 100.

Billboard mengatakan Anthony, yang mendeskripsikan diri sebagai petani asal Virginoa menjadi artis pertama yang sukses menduduki puncak tangga lagu AS meski tidak pernah masuk tangga lagu sebelumnya.

Lagu itu telah didengarkan secara streaming sebanyak 17,5 juta kali dan diunduh sebanyak 147 ribu kali dalam tempo kurang dari sepekan.

Lagu itu dirilis di Youtube pada 11 Agustus dengan dengan segera memuncaki tangga lagu Apple di AS setelah menjadi viral di media sosial dan disaksikan jutaan orang.

Dalam larik lagunya, Anthony menggarisbawahi betapa warga AS harus bekerja keras untuk waktu yang lama, bayaran minim, namun harus membayar pajak dengan jumlah yang besar.

Dia juga menyinggung soal jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

"Lord, we got folks in the street, ain't got nothing to eat / And the obese milking welfare," bunyi lirik di lag Anthony.

"Well God, if you're 5 foot 3 and you're 300 pounds / Taxes ought not to pay for your bags of fudge rounds," lanjutnya.

Lagu itu menggarisbawahi argumen bahwa warga AS di wilayah Selatan, lebih tertinggal dibandingkan wilayah lain di AS.

Richmond adalah ibu kota Negara Bagian Virginia dan hanya beberapa jam perjalanan di selatan Washington.

Marjorie Taylor Greene, anggota DPR AS dari Virginia menyebut lagu milik Anthony itu harus didengar oleh pemerintah AS di Washington.

Di saat yang sama, Senator asal Connecticut Chris Murphy, menyebut kelompok konservatif harus mendengarkan lagu itu.

Adapun Anthony menegaskan pandangan politiknya ada di tengah tidak condong ke kiri atau ke kanan. (AFP/Z-1)