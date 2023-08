Lirik Lagu Bad Religion Frank Ocean Beserta Terjemahan Bahasa Indonesia

Lagu Bad Religion oleh Frank Ocean kembali diperbincangkan publik setelah diunggah oleh salah seorang anggota BTS. Lagu ini dirilis pada tahun 2012 dalam album Channel Orange.

Lagu ini mengangkat tema cinta yang tak terbalas, kerinduan, dan penilaian sosial. Dalam lagu ini, Frank Ocean menjelajahi kekacauan emosional yang muncul ketika mencintai seseorang yang tidak merespons perasaan tersebut.

Lirik dari Bad Religion menggarap ide bahwa cinta yang tak terbalas seperti 'agama buruk,' di mana penyanyi merasa terperangkap dan tersiksa oleh emosinya. Ia mencari kedamaian dan jawaban, hampir seolah ia sedang mengakui perasaannya kepada sosok beragama, yang merupakan alasan mengapa judul Bad Religion digunakan secara metaforis.

Lagu ini juga menggabungkan tema-tema tentang menyembunyikan jati diri yang sebenarnya karena harapan atau norma-norma sosial, terutama mengenai hal-hal cinta dan seksualitas. Liriknya menekankan rasa sakit dan isolasi yang bisa muncul dari situasi tersebut.

Secara keseluruhan, Bad Religion oleh Frank Ocean adalah eksplorasi yang penuh makna tentang emosi kompleks, cinta, dan tekanan-tekanan sosial, yang semuanya dikemas dalam narasi metaforis dan evokatif.

Lirik Lagu Bad Religion beserta Terjemahan Bahasa Indonesia

Taxi driver

Supir Taksi

Be my shrink for the hour

Jadilah psikiater saya selama satu jam

Leave the meter running

Biarkan meteran berjalan

It's rush hour

Ini jam sibuk

So take the streets if you wanna

Jadi ambil jalan-jalan (yang sibuk) jika Anda mau

Just outrun the demons, could you?

Larilah lebih cepat dari iblis, bisakah kamu?



He said "Allahu akbar"

Dia berkata, "Allahu Akbar"

I told him, "Don't curse me"

Aku mengatakan kepadanya, "Jangan mengutukku"

"Bo Bo, you need prayer"

"Bo Bo, kamu butuh doa"

I guess it couldn't hurt me

Aku kira itu tidak bisa menyakitiku

If it brings me to my knees, it's a bad religion

Jika itu membuatku bertekuk lutut, itu adalah agama yang buruk,

Ooh, this unrequited love

Ooh cinta tak berbalas ini

To me, it's nothin' but a one-man cult

Bagiku, itu hanyalah kultus satu orang

And cyanide in my styrofoam cup

Dan sianida di cangkir styrofoam-ku

I can never make him love me

Aku tidak pernah bisa membuatnya mencintaiku

Never make him love me

Tak pernah membuatnya mencintaiku

Love me, love me

Cintai Aku cintai Aku

Love me, love me

Cintai Aku cintai Aku

Love me, love me

Cintai Aku cintai Aku

Love me, love me

Cintai Aku cintai Aku

Love me, love

Cintai Aku cintai

Taxi driver

Supir taksi

I swear I've got three lives

Aku bersumpah aku punya tiga kehidupan

Balanced on my head like steak knives

Seimbang di kepalaku seperti pisau steak

I can't tell you the truth about my disguise

Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya tentang penyamaranku

I can't trust no one

Aku tidak bisa mempercayai siapa pun

He said "Allahu akbar"

Dia berkata, "Allahu Akbar"

I told him, "Don't curse me"

Aku mengatakan kepadanya, "Jangan mengutukku"

"Bo Bo, you need prayer"

"Bo Bo, kamu butuh doa"

I guess it couldn't hurt me

Aku kira itu tidak bisa menyakitiku

If it brings me to my knees, it's a bad religion

Jika itu membuatku bertekuk lutut, itu adalah agama yang buruk,

Ooh, this unrequited love

Ooh cinta tak berbalas ini

To me, it's nothin' but a one-man cult

Bagiku, itu hanyalah kultus satu orang

And cyanide in my styrofoam cup

Dan sianida di cangkir styrofoam-ku

I can never make him love me

Aku tidak pernah bisa membuatnya mencintaiku

Never make him love me

Tak pernah membuatnya mencintaiku

No, no, ahh

Tidak, tidak

It's a, it's a bad religion

Itu adalah, itu adalah agama yang buruk

To be in love with someone

Untuk jatuh cinta dengan seseorang

Who could never love you

Yang tidak pernah bisa mencintaimu

Oh, oh, oh, only bad, only bad religion

Oh-oh-oh, hanya buruk, hanya agama yang buruk

Could have me feeling the way I do

Bisa membuatku merasakan seperti yang kurasakan

