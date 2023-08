Urutan Film Transformers Berdasarkan Jalan Cerita dan Tahun Rilis

SERIAL film Transformers dimulai dengan film pertamanya berjudul "Transformers" (2007) yang menampilkan Shia LaBeouf dan Megan Fox sebagai pemeran utama.

Setelah lima tahun berlalu sejak perilisan "Bumblebee" (2018), seri Transformers akhirnya menghadirkan film ketujuhnya, "Transformers: Rise of the Beasts" (2023).

Film ini meneruskan petualangan Optimus Prime tujuh tahun setelah peristiwa dalam "Bumblebee." Hingga saat ini, seri Transformers telah mengeluarkan tujuh film yang memiliki alur maju dan mundur.

Bagi yang ingin menontonnya secara berurutan, penting untuk memperhatikan urutan kronologis. Namun, jangan khawatir, berikut adalah urutan nonton ketujuh film Transformers berdasarkan urutan waktu.

1. "Bumblebee" - 2018

Diluncurkan pada tahun 2018, film spin-off prekuel "Bumblebee" menjadi langkah pertama dalam serial Transformers yang harus ditonton. Kisahnya berlatar tahun 1980-an di tengah perang antara Autobots dan Decepticons di planet Cybertron. Bee, robot kuning mungil, dikirim ke Bumi oleh Optimus Prime untuk membangun pangkalan bagi Autobots yang ingin menyerang kembali. Ketika Bee kehilangan memori dan suaranya setelah diburu oleh Decepticons, dia ditemukan oleh Charlie Watson yang membawanya pulang untuk diperbaiki. Pertarungan melawan Decepticons yang ingin merebut Bee pun dimulai.

2. "Transformers: Rise of the Beasts" - 2023

"Transformers: Rise of the Beasts" (2023) merupakan film ketujuh dalam seri ini. Sebagai prekuel dari "Transformers" (2007), film ini membawa penonton kembali ke awal cerita Transformers. Diatur pada tahun 1994, kisah ini melibatkan robot Maximals yang berusaha melindungi kunci ruang dan waktu dari ancaman Terrorcons yang dipimpin oleh Scourge. Maximals dan Autobots bergabung untuk melawan ancaman tersebut dan melindungi Bumi dari kehancuran.

3. "Transformers" - 2007

Setelah menonton "Transformers: Rise of the Beasts" (2023), Anda dapat melanjutkan dengan film pertama dalam seri, "Transformers" (2007). Kisah ini mengawali konflik antara Autobots dan Decepticons yang berjuang untuk mendapatkan AllSpark, sumber energi untuk menciptakan kehidupan. Ketika seorang remaja bernama Sam Witwicky menemukan AllSpark di Bumi, dia terlibat dalam perang antara dua faksi tersebut.

4. "Transformers: Revenge of The Fallen" - 2009

Urutan berikutnya adalah "Transformers: Revenge of The Fallen" (2009), di mana Autobots dan Decepticons berperang lagi. Sam Witwicky harus melindungi potongan AllSpark dari Decepticons yang ingin menggunakannya untuk menghidupkan kembali pemimpin mereka, Megatron. Sam berusaha mencari Matrix of Leadership untuk membangkitkan Optimus Prime, tetapi tugas ini penuh dengan rintangan dan pertarungan yang sulit.

5. "Transformers: Dark of The Moon" - 2011

Lanjut ke "Transformers: Dark of The Moon" (2011), yang menghadirkan perang yang lebih realistis antara Autobots dan Decepticons. Cerita ini berpusat pada upaya Autobots untuk menggagalkan rencana Megatron yang ingin menggunakan teknologi Sentinel Prime untuk menguasai Bumi. Pertempuran antara kedua faksi berlangsung lebih sengit dan kompleks.

6. "Transformers: Age of Extinction" - 2014

Urutan selanjutnya adalah "Transformers: Age of Extinction" (2014), di mana Optimus Prime dan Autobots berusaha melindungi Bumi dari ancaman Decepticons. Film ini memperkenalkan karakter baru, Cade Yeager, yang tidak sengaja menemukan Optimus Prime dan terlibat dalam pertempuran melawan Decepticons yang ingin menguasai dunia.

7. "Transformers: The Last of Knight" - 2017

Terakhir, "Transformers: The Last of Knight" (2017) menampilkan Optimus Prime yang berusaha menghidupkan kembali planet asalnya, Cybertron. Namun, rencananya terancam oleh Decepticons yang juga mengincar artefak penting. Autobots dan manusia bersatu untuk menghadapi ancaman baru ini, sambil memperkenalkan karakter Autobots baru, Hot Rod.

Demikianlah urutan film Transformers yang dapat Anda tonton untuk mengikuti perjalanan kisah antara Autobots dan Decepticons dalam berbagai pertempuran dan petualangan. (Z-5)