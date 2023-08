Lily Rose Depp Ikuti Jejak Orangtua Terjun ke Dunia Hiburan

AKTRIS Lily Rose Depp, 23, mengikuti jejak orangtuanya, Johnny Depp dan Vanessa Paradis, terjun ke dunia hiburan.

Sebelumnya, kedua orangtua Lily Rose memutuskan untuk tidak mempublikasi identitas putri mereka ke publik. Pada 2007, Depp dan Paradis mengaku, mereka tidak ingin anaknya mendapatkan sorotan publik di usianya yang masih kecil

"Kami memutuskan untuk menghindarkan Lily Rose dari kamera karena kami tidak ingin putri kami tertekan dengan popularitas yang didapatkannya saat kecil. Karena mereka tidak meminta itu. Belum. Tapi ketika anak-anak tumbuh besar dan mereka menginginkan itu, kami akan mendukung mereka," pata Paradis.

Seiring bertambahnya usia, Lily Rose kemudian mulai dikenal publik. Ia bahkan berperan dalam berbagai film dan serial seperti The Idols, Wolf, Coyagers dan The King.

Dalam sebuah wawancara, Lily Rose mengaku ia melihat pekerjaan ayah dan ibunya adalah sesuatu yang luar biasa. Namun, ia menjalani masa kecil yang berbeda dari anak-anak pada umumnya.

"Aku pikir orangtuaku memiliki pekerjaan yang sangat hebat dan mereka bisa memberikan masa kecil yang sangat normal bagiku. Dan ternyata, apa yang aku lalui bukanlah masa anak-anak yang normal. Aku sangat menyadari itu," beber Lily Rose.

Ia pun mengaku tidak keberatan dengan adanya anggapan publik bahwa ia memiliki nama besar karena sang ayah.

"Ketika orang-orang ingin mengaitkan karierku dengan ayahku atau siapapun, terserah. Dan aku benar-benar siap untuk itu," ucap dia.

Terkait dengan karier Lily Rose di dunia akting, ibunya, Paradis, mengaku bahwa dirinya akan mendukung apapun yang dilakukan Lily Rose.

"Aku akan mendukung mereka. Ketika anakku bilang ia ingin bernyanyi, itu tidak apa-apa. Dan yang bisa aku lakukan hanya melindungi mereka dari kesalahan yang pernah aku buat," ucapnya.

Di sisi lain, sang ayah, Depp, malah mengaku tidak nyaman dengan pilihan anaknya untuk terjun did dunia hiburan.

"Dia (Lily Rose) menjadi seorang aktris sama sekali bukan impianku. Tapi ia senang melakukan itu, dan itu adalah passionnya. Dan dia melakukan itu dengan baik," ucapnya. (Z-1)