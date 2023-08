Dolly Parton Gandeng Paul McCartney dan Ringgo Starr Nyanyikan Let It Be

PAUL McCartney dan Ringo Starr digandeng oleh Dolly Parton untuk merekam lagu klasik The Beatles, Let It Be, yang dimasukkan dalam album terbaru legenda musik country itu.

Lagu itu dirilis pada Jumat (18/8) dan akan menjadi bagian dari album terbaru penyanyi berusia 77 tahun itu, Rockstar.

"Apakah ada yang lebih baik dari menyanyikan Let It Be bersama Paul McCartney, yang menulis lagu itu?" tulis Parton di laman daringnya. "Tidak hanya itu, dia juga bermain piano."

"Semuanya menjadi lebih baik ketika Ringo Starr bergabung dang bermain drum, Peter Frampton di gitar dan Mick Fleetwood pada perkusi," lanjutnya. "Terima kasih kepada kalian semua.

Rockstar, yang merupakan album ke-49 Parton, akan dirilis pada 17 November mendatang.

Album itu akan menampilkan 21 lagu pop dan rock klasik serta sembilan lagu baru.

Menurut Billboard, rocker lain yang akan hadir di album baru Parton adalah Elton John, Sting, Lizzo, Pink, Debbie Harry, Steve Perry, Steven Tyler, Stevie Nicks, Pat Benatar, Joan Jett, John Fogerty, Miley Cyrus, dan Ann serta Nancy Wilson. (Ant/Z-1)