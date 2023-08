Eric Nam Rilis Single dan Video Klip Don't Leave Yet

ERIC Nam, penyanyi, penulis lagu, aktor, dan entertainer asal Amerika Serikat (AS) keturunan Korea Selatan (Korsel), baru saja merilis single terbarunya, Don't Leave Yet, yang diambil dari album barunya yang akan datang, House on a Hill, yang siap dirilis pada 8 September.

Don't Leave Yet ditulis oleh Nam, Rabitt (Jason Yik Nam Wu), Boy Matthews, dan Christina Galligan.

Seorang sosok yang bermultitalenta, Nam ikut terlibat dalam pembuatan jalan cerita dan arahan kreatif musik video single Don't Leave Yet.

Baca juga: Gandeng Em Beihold, Eric Nam Rilis Versi Duet House on a Hill

Diproduseri bersama tim 37th Degree, yang telah berkolaborasi dengan BTS dan NewJeans, dengan koreografi dari koreografer kelas dunia, Kyle Hanagami, yang telah berkolaborasi dengan Blackpink, CNCO, dan Justin Bieber, video klip single ini bertempat di sebuah pesta makan malam dengan tamu-tamu yang serba glamor dan beragam hidangan. Meski begitu, Nam merasa tidak terhubung dengan semua yang ada di sekitarnya.

"Don't Leave Yet adalah lagu dance versiku sendiri." ujar Nam. "Aku ingin mengubah konsep tipikal sebuah lagu dance dan membahas momen-momen saat kita dan teman-teman kita belum ingin pulang dan lanjut berdansa. Mungkin kita ingin melupakan sesuatu sejenak. Lagu ini mengajak kita untuk melepaskan semuanya lewat berdansa. Lagu ini adalah caraku mengatakan bahwa aku ada untukmu."

Don't Leave Yet dirilis setelah kesuksesan single House on a Hill, yang diambil dari album baru Nam dengan judul yang sama mendatang.

Baca juga: Eric Nam Gandeng Naufal Abshar untuk Cover Single House on a Hill

Bulan lalu, Nam turut merilis versi duet House on a Hill, yang menampilkan Em Beihold. Rolling Stone menyambut hangat lagu tersebut dan memasukkannya ke daftar Songs You Need To Know.

Album baru Nam, House on a Hill, siap dirilis pada 8 September 2023 mendatang. Sejumlah musisi ternama asal Inggris, seperti HONNE dan Oh Wonder, turut memproduseri album ini bersama Rabitt.

Setelah perilisan album barunya September nanti, Nam siap menggelar House on a Hill World Tour lewat 80 jadwal konser yang siap mengunjungi Amerika Utara, Amerika Latin, Inggris, Eropa, Australia, dan Selandia Baru. (RO/Z-1)