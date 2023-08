Miley Cyrus Rilis Lagu Terbaru Used To Be Young

Miley Cyrus mengumumkan single terbarunya, Used To Be Young, akan dirilis pada 25 Agustus mendatang. Pengumuman itu ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya.

“Lagu ini didedikasikan untuk penggemar setia saya. Saya mencinta kalian karena kalian mencintai setiap versi dari diri saya,” ujar Cyrus.

Ia mengungkapkan lagu Used To Be Young bercerita tentang bagaimana ia menjalani masa lalunya.

“Saya membawa rasa bersalah dan malu bersama diri saya selama bertahun-tahun. Ada begitu banyak kontroversi dan kekesalan yang saya sebabkan," ucapnya.

Kini, ia sudah dewasa dan menyadari betapa semua perbuatan yang ia lakukan membawa konsekuensi yang sangat keras.

"Saya menyadari betapa kerasnya saya diadili. Sebagai seorang anak, saya diadili dengan keras oleh orang dewasa. Oleh karena itu, sekarang sebagai orang dewasa, saya menyadari bahwa saya tidak akan pernah menghakimi seorang anak dengan kasar," tuturnya.

Bersamaan dengan pengumuman lagu terbarunya, ia juga mengungkapkan bahwa dia akan melanjutkan pembuatan video musik dari album Endless Summer Vacation dengan versi Backyard Sessions. (Z-11)