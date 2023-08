Ini Tips Agar Anak Bersemangat Makan dari Nikita Willy

AKTRIS Nikita Willy membagikan kiat agar anak semangat makan, yakni dengan memperkenalkan berbagai macam tekstur dan rasa sejak anak memasuki tahap pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI),

"Aku selalu berusaha memperkenalkan berbagai macam tekstur dari awal MPASI dan berbagai macam rasa juga supaya Issa semangat, karena, 'Ooh ini rasa baru, aku mau belajar makan ini'. Lalu, besoknya, belajar lagi," kata ibu satu anak itu, dikutip Jumat (18/8).

"Jadi, alhamdulillah, sampai sekarang Issa sudah mengenal berbagai tekstur (makanan) dan rasa," lanjut dia.

Baca juga: Nikita Willy Beberkan Alasan Oppo Find N2 Flip Bantu Dirinya Tetap Produktif

Nikita mengatakan, ia selalu menyajikan menu lengkap mulai dari karbohidrat, protein hewani, hingga lemak.

Untuk mengenalkan rasa, ia tidak ragu memberikan bumbu pada MPASI sang anak, meski beredar mitos yang mengatakan MPASI harus hambar.

Pasalnya, perempuan kelahiran 29 Juni 1994 itu mengatakan dirinya kerap mencari informasi dan ilmu terbaru mengenai MPASI.

Baca juga: Nikita Willy Ungkap Alasan belum Mau Syuting Lagi

"Kita enggak bisa modal cuma bergantung sama orangtua doang, karena ujung-ujungnya, 'Oh digendong aja sambil disuapin' dan sebagainya, pasti gitu. Tapi kan sekarang banyak ilmu yang lebih up to date," ujar Nikita.

Nikita pun bersyukur Indonesia memiliki dokter-dokter yang berkualitas dan selalu mengedukasi masyarakat secara gratis melalui platform media sosial. (Ant/Z-1)