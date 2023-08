Suami Britney Spears Ajukan Gugatan Cerai

BRITNEY Spears akan kembali bercerai setelah suami, yang baru dinikahinya selama 14 bulan, Sam Asghari, mengajukan gugatan cerai.

Asghari, model kelahiran Iran berusia 29 tahun, menyebut 'perbedaan yang tidak bisa diselesaikan' sebagai alasan dirinya ingin bercerai. hal itu terungkap dalam dokumen pengadilan yang diajukan di Los Angeles, Rabu (16/8).

Spears dan Asghari menikah pada 2022, sekitar setahun setelah hakim di California membatalkan conservatorship selama 14 tahun yang membuat penyanyi itu tidak bisa mengendalikan hidup dan keuangannya.

Baca juga: Britney Spears Buka Kemungkinan Kolaborasi Dengan Zayn Malik

Di bawah conservatoship, yang dikendalikan oleh ayah Spears, Jamie, penyanyi berusia 41 tahun itu mengaku dirinya tidak diizinkan mencabut alat kontrasepsi IUD meski dia ingin memiliki anak lagi.

Spears juga mengaku dipaksa bekerja dan teleponnya disadap.

"Saya ingin mendapatkan kehidupan saya kembali," kata Spears di pengadilan pada 2021.

Baca juga: Memoar Britney Spears akan Terbit pada 24 Oktober

Penyanyi yang terkenal lewat lagu Oops! I Did It Again dan Toxic itu dilaporkan membuat kesepakatan pranikah dengan Asghari sehingga asetnya terlindungi.

Dalam gugatan cerainya, Asghari mengklaim pasangan itu telah berpisah sejak bulan lalu.

Nama Spears merokoet saat remaja lewat lagu Baby One More Time di awal 2000-an.

Namun, dia mengalami masalah gangguan mental pada 2007, yang mencakup menyerang mobil paparazzi sehingga akhirnya ayahnya diberi mandat consevatorship setahun kemudian.

Asghari dan Spears bertemu pada 2016 ketika Asghari muncul di video musik Slumber Party.

Pasangan itu mengumumkan mengandung pada 2022 namun keguguran, beberapa pekan kemudian.

Spears memiliki dua putra remaja, Sean dan Jayden, bersama mantan suaminya Kevin Federline. Dia juga sempat menikah singkat, kurang dari tiga hari, bersama teman masa kecilnya Jason Alexander. (AFP/Z-1)