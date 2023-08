Putri Ariani Hentak Istana Merdeka, Nyanyikan Rungkad dan Melati Suci

PUTRI Ariani, penyanyi Indonesia yang tengah berkiprah di ajang pencarian bakat America's Got Talent, jadi tamu istimewa dalam perayaan HUT RI ke-78, di Istana Merdeka, Kamis, 17 Agustus 2023.



Putri Ariani membawakan "Melati Suci" bersama paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara, dan kemudian menyanyikan lagu "Rungkad" yang membuat para peserta heboh berjoget.



Selain Putri Ariani, tampil pula MAC dari Papua yang membawakan "Cuma Saya" dan "Jangan Ganggu."

"Melati Suci" sendiri merupakan lagu yang diciptakan oleh Guruh Soekarno Putra. Sedangkan "Rungkad," lagu berbahasa Jawa yang dipopulerkan oleh Happy Asmara diciptakan oleh Vicky Tri Prasetyo.

Nama Putri Ariani menjadi perbincangan di media sosial menyusul prestasinya di America's Got Talent (AGT) 2023. Pemilik nama Ariani Nisma Putri itu diganjar Golden Buzzer oleh Simon Cowell, salah satu juri yang terkenal selektif dan pedas dalam mengkritik.

Dengan kekuatan vokal dan penghayatan lagu yang kuat, penyanyi berusia 17 tahun itu pun berhasil membawakan lagu “Sorry Seems to Be the Hardest Word” dari Elton John, seperti yang diminta Cowell.

Perempuan kelahiran 31 Desember 2005 itu diketahui sekolah di SMKN 2 Kasihan, Kabupaten Bantul atau Sekolah Menengah Musik (SMM) Yogyakarta. (Medcom.id/Z-4)