GAC Rilis Single Realy Really Want

TRIO GAC (Gamaliel, Audrey, dan Cantika) selalu punya cara untuk menggambarkan sebuah cinta yang manis. Banyak lagu-lagu mereka yang mewakilkan perasaan kasmaran para penggemarnya.

Kali ini, GAC merilis lagu yang bisa jadi daftar putar berulang untuk mereka yang tengah dimabuk cinta, berjudul Really Really Want.

Dalam single itu, GAC ingin merangkum manisnya momen bulan madu dalam sebuah hubungan romantis yang tengah hangat-hangatnya dan pasangan tak bisa dipisahkan.

"Pada dasarnya (lagu Really Really Want) tentang momen naksir-naksiran dan momen selalu rindu dengan pasangan. Seakan menyampaikan kalau obat dari rindunya adalah kamu," jelas Gamaliel dalam siaran pers, dikutip Kamis (17/8).

Agar mudah diingat, Really Really Want dikemas dengan lirik yang mudah dihafal setiap orang yang mendengarkan lagu tersebut.

Berbeda dengan lagu sebelumnya yaitu Baru, yang dirilis pada saat pertama kali mereka kembali setelah vakum, GAC kini memasukkan nada-nada yang lebih ringan dan easy listening. GAC juga mencoba menghadirkan tipe musik yang sangat mengundang pendengarnya untuk berdansa dengan lagu anyar mereka itu.

Pilihan beat yang ringan, dengan irama musik elektronik semakin mengajak para pendengarnya untuk berdansa ringan atau sekedar menghabiskan waktu bersama pasangan.

Untuk proses produksi Really Really Want, GAC kembali mengajak Kenny Gabriel untuk memproduksi lagunya. GAC dan Kenny sudah beberapa kali bekerja sama untuk melahirkan lagu-lagu mereka.

Menariknya, GAC selalu membangun lagu-lagu mereka dari awal dan menyelesaikannya dengan Kenny Gabriel. Namun, lirik lagu itu dikerjakan oleh para personel GAC dengan cara saling melengkapi bersama.

Really Really Want sudah dapat dinikmati di seluruh digital streaming music platform di Indonesia. Gamaliel, Audrey, dan Cantika berharap lagu itu dapat menemani fase bulan madu pasangan-pasangan yang sedang kasmaran. (Ant/Z-1)