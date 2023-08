Shania Twain Siapkan Diri untuk Pertunjukan Residensi Las Vegas Ketiganya

PADA Mei 2024, Shania Twain, 57, akan meluncurkan Come on Over, pertunjukan residensi Las Vegas ketiganya dan kemungkinan pertunjukan residensi ini adalah yang paling modis.

“Saya akan lebih banyak bermain-main dengan fesyen di residensi Come on Over karena saya benar-benar menemukan kegembiraan dalam menciptakan gaya saya sendiri,” kata Twain dilansir dari People, Kamis (17/8).

“Saya selalu berkolaborasi, tetapi ini adalah level yang berbeda. Saya akan melakukan lebih dari itu di residensi Come on Over," sambung penyanyi You're Still The One itu.

Tentu saja, Twain akan memainkan lagu-lagu terkenalnya dan dia bahkan mungkin memasukkan beberapa lagu baru dari album Queen of Me-nya atau beberapa potongan untuk berkenalan kembali.

"Saya tidak ingin memberikan segalanya," candanya.

Twain, saat ini, sedang istirahat dari Tur Dunia Queen of Me dan dia akan membawa elemen dari pertunjukan tersebut ke 24 pertunjukannya di Teater Bakkt Las Vegas di Planet Hollywood.

Pertunjukan residensi Las Vegas twain kemungkinan akan ditempatkan di lingkungan yang lebih intim.

“Saya selalu belajar, tetapi saya menikmati kedewasaan karena memiliki kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan saya. Saya menikmati kepercayaan diri yang diberikan oleh pengalaman sekarang, dan itu memberi saya banyak ruang untuk bermain, dan memberi saya banyak ruang untuk menjadi spontan. Saya lebih percaya diri untuk menjadi spontan dan mencoba hal-hal baru juga," ungkap dia. (Z-1)