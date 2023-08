Lauv Rilis Single Love U Like That

MUSISI Amerika Serikat (AS) Lauv kembali merilis lagu baru bertema cinta berjudul Love U Like That melalui pengumuman di akun Instagram pribadinya.

Melalui unggahan di akun Instagram @lauvsongs, dia menuliskan bahwa lagu Love U Like That merupakan permulaan dari bagian ikonik yang sangat besar. Kemungkinan besar lagu tersebut akan menjadi pembuka untuk peluncuran album terbarunya yang akan rilis beberapa waktu ke depan.

"Love U Like That rilis sekarang. Ini adalah permulaan dari bagian ikonik yang sangat besar, siapkan saja tali untuk menuju ke bula dan tak pernah kembali," tulis Lauv.

Lagu Love U Like That menceritakan seseorang yang jatuh cinta pada kekasihnya. Dalam pandangannya, sang kekasih adalah orang yang menarik dan mampu membuatnya menjadi gila.

Apapun yang dilakukan sang kekasih selalu menarik perhatian, menurut lagu baru Lauv itu. Orang tersebut pun mencintai kekasihnya apa adanya dengan menjadi dirinya sendiri.

Lagu Love U Like That dapat diakses melalui Spotify dan media streaming lagu lainnya. Lauv juga merilis lagunya dalam bentuk video musik di kanal YouTube-nya.

Lauv merilis lagu Steal The Show untuk soundtrack film animasi “Elemental, beberapa bulan lalu. Lagu tersebut memiliki tema serupa dengan lagu barunya ini, yakni lagu penuh cinta mengenai sepasang kekasih.

Sama seperti lagunya, film animasi Elemental juga mengisahkan sepasang kekasih dalam mengatasi segala perbedaannya.

Lauv mulai dikenal secara global saat dia merilis lagu I Like Me Better pada 2018 dan berhasil meraih puncak tangga lagu pada tahun yang sama. Dia juga merilis album penuhnya bertajuk All 4 Nothing pada 2022.

Kini, Lauv tengah disibukkan dengan tur konser dunianya bertajuk Lauv: The Between Albums Tour di Eropa, Australia, dan beberapa negara di Asia. Tur konser Lauv akan dimulai pada 19 Agustus 2023 mendatang di Osaka, Jepang.

Dia juga akan menyambangi Indonesia dalam sebuah acara festival musik Soundrenaline Festival pada 3 September 2023 mendatang. Di sana, Lauv akan menghibur penggemar Indonesia melalui lagu-lagu yang sudah dirilisnya beberapa waktu lalu. (Ant/Z-1)