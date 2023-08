Deretan Artis Korea Tercantik, Yuk Cek Siapa Nomor Satu?

KOREA Selatan saat ini menjadi salah satu negara yang sedang mendunia pada dunia industri hiburan, mulai dari K-Pop, K-Movie, K-Drama, K-Hip Hop, K-Fashion, K-Food, dan masih banyak lainnya. Saat ini yang eksistensi yang begitu kuat dikalangan masyarakat Indonesia, yakni K-Drama dan K-Movie.

Bagi kalian yang kerap menonton drama korea, Seo Yea Ji dan Bae Suzy masuk kategorisasi artis korea wanita tercantik pada tahun ini.

Melansir Koreaboo, salah satu website polling terpopuler KingChoice mengadakan voting siapa menurut mereka artis korea wanita tercantik 2023.

Kegiatan polling tersebut dilakukan kurang lebih selama satu bulan dari 35 nominasi artis Korea wanita tercantik.

Dari polling tersebut, terdapat sederet nama yang masuk kategori artis Korea wanita tercantik 2023 dan melibatkan 800 ribu suara.

Berikut dafar nama artis Korea wanita tercantik 2023:

1. Kim Jisoo

Pada urutan teratas ditempati oleh Kim Jisoo. Artis Korea wanita tercantik ini lahir pada 3 Januari 1995 dan memulai karirnya pada 2016. Selain member grup band K-Pop ternama Blackpink, kepiawanan Jisoo dalam berakting tidak perlu diragukan lagi. Beberapa drama terkenal yang dimainkan oleh Kim Jisoo yaitu The Producers (2015) dan Snowdrop (2021-2022).

2. Chae Soo Bin

Pada posisi kedua artis Korea wanita tercantik tahun ini adalah Chae Soo Bin. Terdapat beberapa drama Korea populer yang dibintangi oleh Chae Soo Bin, diantaranya Love In The Moonlight (2016), The Rebel (2017), A Piece Of Your Mind (2020), Rooki Cops (2022), dan The Fabulous (2022).

3. Kim So Hyun

Kim So-Hyun menduduki posisi ketiga menjadi artis Korea wanita tercantik 2023. Kim So-Hyun lahir pada 4 Juni 1999 dan memulai karir pada 2006 ketika berusia 7 tahun. Karirnya melonjak ketika ia membintangi Moon Embracing The Sun (2012), Missing You (2013), Pure Love (2016), River Where The Moon Rises (2021), dan Love Alarm (2021).

4. Kim Ji Won

Kim Ji Won lahir pada 19 Oktober 1992 dan memulai karir pada 2010. Terdapat beberapa deretan drama yang sukses dibintangi oleh artis Korea wanita tercantik 2023 ini, diantaranya The Heirs (2013), Descendants of the Sun (2016), Lovestruck in the City (2020-2021), dan My Liberation Notes (2022).

5. Bae Suzy

Bae Suzy lahir pada 10 Oktober 1994 serta memulai karirnya pada 2010. Beberapa drama terkenal yang dibintangi oleh artis satu ini adalah Dream High (2011), While You Were Sleeping (2017), Vagabond (2019), Start-Up (2020), dan Anna (2022).

6. Han Hyo Joo

Artis Korea wanita tercantik ini lahir pada 22 Februari 1987 dan memulai karir tahun 2003. Terdapat drama terkenal yang pernah dibintangi oleh Han Hyo Joo, seperti Cold Eyes (2013), Love 911 (2012), The Beauty Inside (2012), Happiness (2021), dan The Pirates: The Last Royal Treasure (2022).

7. Kim Yoo Jung

Kim Yoo Jung merupakan kelahiran 22 September 1999 dan memulai karir pada 2003. Ia juga sukses membintangi beberapa drama terkenal, seperti; Love In The Moonlight (2016), Because I Love You (2017), Backstreet Rookie (2020), The 8th Night (2021), Lovers Of The Red Sky (2021), dan 20th Century Girl (2022).

8. Song Hye Kyo

Pada urutan kedelapan sebagai artis Korea wanita tercantik 2023, Song Hye Kyo berhasil merebut hati para pecinta drama Korea (drakor) ketika membintangi Autumn In My Heart. Sukses membintangi drakor tersebut, ia juga membintangi drakor populer lainnya. Seperti, Full House (2004), The Winter, The Wind Blows (2013), Descendants of The Sun (2016), Encounter (2018), dan The Glory (2022).

9. Seo Yea Ji

Seo Yea Ji selain memiliki kepiawaian berakting, ia pun masuk dalam daftar artis Korea wanita tercantik 2023. Ia lahir pada 6 April 1990 dan memulai karir pada 2013, terdapat beberapa drama terkenal yang dibintangi oleh Seo Yea Ji, yakni Save Me (2017), Lawless Lawyer (2018), dan It's Okay to Not Be Okay (2020).

10. Park Min Young

Park Min Young lahir pada 4 Maret 1986 dan memulai karir pada 2005. Beberapa serial drama terkenal telah dibintangi oleh Park Min Young, seperti Sungkyunkwan Scandal (2010), What's Wrong with Secretary Kim (2018), When the Weather Is Fine (2020), dan Forecasting Love and Weather (2022).