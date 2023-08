Jungle Rilis Album Volcano

DUO musisi asal Inggris peraih nominasi Mercury Prize, Jungle, akhirnya merilis album ke-4 mereka yang ditunggu-tunggu, Volcano. Mereka turut merilis film Volcano, The Motion Picture, yang ditayangkan di situs Jungle Fan Club dan dapat ditonton secara eksklusif bagi yang sudah membeli Premiere Pass. Dari 11 Agustus hingga 31 Desember 2023, pembeli pass dapat menonton film tersebut secara on-demand.

Single-single yang telah Jungle rilis menjelang album itu, seperti Candle Flame, Dominoes, I've Been In Love, dan Back On 74, dengan sempurna memamerkan musikalitas luar biasa mereka dan nuansa instrumentasi live konser mereka.

Memadukan nuansa disko, soul, dan hip-hop, single-single dari album ini telah sukses mengumpulkan lebih dari 25 juta stream secara global.

Single terbaru mereka, You Ain't No Celebrity, menunjukkan sisi berbeda dari album Volcano. Dibuka dengan nuansa gospel sebelum akhirnya disambut oleh beat hip-hop yang lantang, You Ain't No Celebrity turut menampilkan rapper legendaris Inggris Roots Manuva dengan penampilannya karismatik.

Lewat album Volcano, Jungle sekali lagi membuktikan status mereka sebagai salah satu musisi elektronik paling inovatif dan ditunggu-ditunggu di generasi ini. Berbagai batasan mereka dobrak, menciptakan sebuah album yang uplifting dan penuh dengan nuansa kebebasan.

Volcano membawa nuansa penuh kebahagiaan dari awal sampai akhir. Mulai dari lagu pembuka album ini yaitu Us Against The World, yang membawa sebuah pesan lantang, hingga Pretty Little Thing dengan groove yang serba laid-back.

Segala jenis warna dan sudut mereka jelajahi di album ini. Di lagu Holding On, suasana menjadi lebih intens, sebelum akhirnya mereka membawa pendengar menjelajahi genre disco-soul lebih dalam lagi di lagu Problemz.

Album ini juga memperkenalkan kita kepada banyak musisi dari komunitas kreatif mereka yang beragam seperti Mood Talk, Bas, Erick The Architect, dan Channel Tres.

Jungle adalah duo yang terdiri dari Josh Lloyd-Watson and Tom McFarland, dua sahabat kecil dari Shepherd's Bush, London.

Mereka mendapatkan nominasi Mercury Prize lewat album perdana Jungle (2014) yang kemudian disusul dengan album For Ever (2018), dan album Loving In Stereo (2021).

Ketiga album tersebut telah mengumpulkan lebih dari 1 miliar stream secara global dan mendapatkan dukungan dari beragam media ternama di seluruh dunia. (RO/Z-1)